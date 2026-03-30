Cel care dă cu Crucea (Bucovinei) peste ei

La aproape trei luni de la intrarea în vigoare a regulamentului pentru obținerea locurilor de parcare în municipiul Suceava, prefectul Traian Andronachi a constatat o serie întreagă de nereguli și a solicitat Consiliului Local să procedeze la corecturile necesare. Domnul Andronachi este de loc din Rădăuți, numai că Rădăuțiul nu este din Ardeal ca să justifice lentoarea cu care s-a mișcat acesta. Explicația ar fi aceea că Traian Andronachi este membru PSD, iar pe 11 martie, președintele Organizației Județene Suceava a PSD, Gheorghe Șoldan, a ieșit curajos într-o conferință de presă și a declarat că se termină cu licitațiile pentru locurile de parcare din municipiul Suceava și că parcările se vor închiria la prețuri mai mici. Asta, după ce a anunțat că primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, părintele regulamentului de parcare, a fost suspendat din PSD, iar acesta s-a făcut că nu înțelege că regulamentul privind parcările trebuie să fie modificat imediat. Solicitarea formulată de Traian Andronachi demonstrează că acesta este un om credincios. Este credincios partidului și îi este credincios celui care l-a pus prefect, Gheorghe Șoldan. Ca să nu mai vorbim despre faptul că doar un om cu adevărat credincios îi poate arăta așa un atașament cumătrului său. Nu degeaba vineri, 27 martie, la inaugurarea sediului modernizat al Serviciului de Pașapoarte Suceava, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Preasfinția Sa Damaschin, i-a conferit lui Traian Andronachi cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei, ”Crucea Bucovinei”. Acum, domnul Andronachi mai are o Cruce cu care să dea peste cei de la Primărie.