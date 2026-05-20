A fost și despre politică, domnule Loghin

Sălile de jocuri din Rădăuți au început să se închidă rînd pe rînd, după ce, la ințiativa primarului Bogdan Loghin, Consiliul Local a decis fugărirea acestora din oraș, uitînd că, în online, oricine, la orice oră din zi și din noapte, poate juca orice. Primarul Loghin, care a rămas exclus din PNL după ce l-a susținut pe Nicușor Dan la prezindențiale în loc să-l susțină pe Crin Antonescu și care de la bun început a fost un mare fan al tandemului Nicușor Dan – Ilie Bolojan, a declarat: ”Această decizie nu a fost despre politică. A fost despre oameni. Despre părinți care și-au văzut copiii pierzîndu-se în dependență, despre familii destrămate, despre salarii risipite într-o clipă și despre suferințe trăite în tăcere”.

Scuzați-ne, domnule Loghin, pentru că vă contrazicem, dar este și despre politică. Imediat după ce a apărut legea care le permite autorităților locale să desființeze sălile de jocuri, spre bucuria firmelor de peste mări și țări care fac bani în prostie din jocurile online, deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, a transmis următorul mesaj: „Sunt cosemnatar al proiectului legislativ inițiat de colega mea, deputata Diana Stoica, pentru limitarea drastică a fenomenului jocurilor de noroc, un fenomen care a devenit un flagel național. Vedem zilnic familii distruse, oameni împinși în datorii și comunități vulnerabile transformate în piețe captive pentru industria dependenței. (…) Autoritățile locale au astăzi instrumentele legale necesare pentru a acționa și trebuie să o facă. Fac un apel direct către toți primarii și consilierii locali din județul Suceava: inițiați proiecte de hotărâri și scoateți păcănelele din comunitățile voastre. Protejarea oamenilor trebuie să fie mai importantă decât profiturile unei industrii care trăiește din dependență”.

Ceea ce era de demonstrat, domnule primar.

