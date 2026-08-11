Atenție, nu mai cade tencuiala! Cade Lucian

Fostul viceprimar PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi, în prezent consilier local PNL, singurul oficial care face opoziție la actuala conducere a Primăriei Suceava, a băgat din nou bățul prin gard și l-a atins pe sensibilul primar Vasile Rîmbu. Or, ”aiasta” nu este permisă de către conducerea PNL Suceava, care se poartă cu primarul ca și cu un ou închistrit, în încercarea de a-l atrage de partea sa, după ce PSD l-a suspendat din partid pînă în iulie anul viitor. Asta, în perspectiva alegerilor din 2028, atunci cînd Vasile Rîmbu este văzut ca un candidat cu șanse pentru un nou mandat de primar. Lucian Harșovschi, care și el își dorește candidatura pentru Primărie, evident din partea PNL, a dat drumul la conducta cu ironii la adresa administrației Rîmbu. A făcut-o în contextul în care, cu o zi înainte, Primăria Sucevei se lăudase că a terminat de renovat trei blocuri din centrul municipiului, dar fără să spună că proiectul a fost demarat de fosta administrație Ion Lungu-Lucian Harșovschi. A transmis domnul Harșovschi referitor la încheierea proiectului de renovare a blocului lamă din ”Areni”: ”Administrația înseamnă mai mult decât două linii trase pe asfalt, abonamente de parcare și taxe sau impozite mărite. Înseamnă să atragi proiecte europene cu finanțare nerambursabilă, să investești în dezvoltarea orașului și să crești calitatea vieții oamenilor. (…) Noi am făcut partea grea: proiectare, finanțare europeană și execuție. Actuala administrație contribuie și ea: cu înlăturarea plăcuței pe care scrie <Atenție, cade tencuiala!>”. Această ultimă ieșire publică ar putea fi ultima ieșire publică pentru Lucian Harșovschi în calitate de membru PNL.