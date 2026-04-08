Mai mult membru PSD, mai puțin prefect

Prefectul PSD al Sucevei, Traian Andronachi, nu a vrut să-i rămînă dator primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, care l-a ironizat în cea mai recentă ședință a Consiliului Local Suceava. Domnul Rîmbu a bagatelizat demersul domnului Andronachi, care a solicitat corecturi la regulamentul privind alocarea locurilor de parcare în municipiul reședință de județ. Într-un comunicat transmis de prefect presei se arată că „mesajele și declarațiile contradictorii cu privire la suspendarea unor proceduri, urmate de reluarea acestora în baza aceluiași regulament aflat în analiză, generează confuzie și afectează încrederea cetățenilor. Nu poți suspenda și apoi relua proceduri în baza unui act administrativ care prezintă neconformități. Sesizările cetățenilor și inechitățile nu pot fi ignorate. Regulamentul trebuie să fie corect, în conformitate cu prevederile legale și adaptat la nevoile cetățenilor înainte de a fi aplicat”.

Bine le mai spune domnul prefect. Numai că inechitățile despre care vorbește acum domnia sa le-a ignorat de la finele lunii decembrie, atunci cînd, la inițiativa primarului, Consiliului Local Suceava a votat regulamentul privind alocarea locurilor de parcare prin licitație, prețul de pornire fiind de 500 de lei, și pînă în această lună. Și le-ar fi ignorat poate și pe mai departe dacă Vasile Rîmbu nu ar fi fost suspendat din PSD pentru 6 luni, pentru că partidul a considerat că regulamentul nemulțumește profund electoratul social-democrat.

Traian Andronachi a descoperit inechitățile de-abia după ce Vasile Rîmbu a fost suspendat din partid, iar președintele PSD al Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, șeful lui Traian Andronachi, a dat ca sigure renunțarea la licitații și scăderea prețului pentru închirierea unui loc de parcare. Așadar, se poate spune că, în cazul de față, domnul Andronachi este mai mult membru devotat PSD și mai puțin prefect.

Prefectul Social Devotat