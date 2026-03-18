Acești tineri empatici, talentați, pasionați și muncitori, membrii generației generației sale

Actualitatea dură a transformat ediția online a ”Monitorului de Suceava” din 11 martie în ”Muritorul de Suceava”.

Tragedia tânărului pilotul militar Octavian Palferenț, de la Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, care a survenit marți în incinta bazei aeriene Borcea din județul Călărași, unde se afla în misiune, a provocat o undă de șoc în comuna Vama, localitatea natală a soției sale, de asemenea ofițer.

Primarul din Vama, Tiberiu Lucuțar, a declarat, miercuri, pentru Monitorul de Suceava, că îl cunoștea foarte bine pe tânărul pilot, cu atât mai mult cu cât socrul acestuia este și consilier local. „Aici au făcut nunta, nici nu au un an de la nuntă. Trebuiau să se mute în casă nouă și uite ce s-a întâmplat. Era un om minunat”, a declarat primarul Lucuțar.

Potrivit datelor preliminare transmise public de Forțele Aeriene Române, căpitanul Octavian Palferenț, în vârstă de 30 de ani, a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității.

A plecat la ceruri Andrei Coca, tânăr polivalent originar din Straja, artist vizionar, autodidact, format între România și Germania, un spirit sensibil, creator, „care trăia fiecare zi cu intensitate maximă, reușind să magnetizeze pe toți cei care veneau în contact cu el”. Și-a luat rămas-bun de la această lume la vârsta de 23 de ani, după o îndelungată luptă cu o afecțiune nemiloasă. A absolvit Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, la finalul căruia a fost recompensat cu cea mai înaltă distincție, diploma de onoare a colegiului. A urmat cursurile Facultății de filosofie (Studiul religiilor și istoriei antice) a Universității din Heidelberg (în limba germană), pe care le-a absolvit în 2025. S-a înscris la cursurile masterale în domeniul antropologiei la aceeași facultate, pe care nu a mai reușit să le finalizeze. Lupta cu cancerul a fost pentru Andrei Coca un punct de inspirație. A adus în fața publicului lucrări și expoziții tulburătoare despre empatie, durere și legăturile invizibile dintre oameni, confesiuni dincolo de cuvinte. Lucrările sale au explorat suferința, empatia și reziliența, transformând experiențe personale marcante în imagini pline de forță și simbolism.

„Andrei Coca a plecat printre stele la doar 23 de ani și a lăsat un gol imens în inima tuturor celor care l-au cunoscut, foști colegi și părinți ai acestora, profesori. A fost un exemplu de curaj, iar demnitatea cu care a înfruntat fiecare greutate ne-a lăsat tuturor o lecție prețioasă. Andrei va rămâne în memoria colectivă a liceului nostru pentru mult timp ca o figură mereu vie și luminoasă, pe care o vom iubi și prețui deopotrivă. Suntem cu tot sufletul alături de familia îndurerată.

Andrei a absolvit Colegiul Național <Petru Rareș> din Suceava în anul 2021, secția secția matematică – informatică bilingv română–engleză. A primit în cadrul cursului festiv de finalizare a studiilor cea mai înaltă distincție, diploma de onoare a colegiului, votată de către profesori, pentru multiplele și variatele sale calități (grafică, pictură, arta cuvântului, voluntariat etc). Acestea au vizat domeniul intelectual, dar și cel profund uman, lucruri care l-au făcut pe Andrei îndrăgit și stimat în toate grupurile din care a făcut parte”, a notat prof. Anca Greculeac, directoarea adjunctă a Colegiului „Petru Rareș”.

Atît de tineri. Și o soartă profund nedreaptă. Și atît de empatici, talentați, pasionați și muncitori. Și afli că există astfel de tineri doar după ce aceștia trec la cele veșnice. Și ca ei sînt mulți alții. Nu o dată auzi că tînăra generație este vai de capul ei, că nu învață, că este leneșă și individualistă, și că-și prăjește creierul cu noile tehnologii și cu tot felul de substanțe. O judecă cei care în urmă cu mai mulți ani erau judecați la rîndu-le de părinții și de bunicii lor pentru că nu învață și fiindcă este leneșă și individualistă, dar mai puțin pentru că-și prăjește creierul cu noile tehnologii și cu tot felul de substanțe, pentru că nu existau astfel de lucruri pe vremea aceea. În schimb existau nopțile pierdute prin baruri, discoteci și videoteci, și alte tentații considerate nocive.

Generația tînără actuală nu este nici mai bună și nici mai rea decît generațiile tinere din urmă cu 30, 50 sau 70 de ani. Este doar generația generației sale. O generație la fel de nedreptățită de smulgerea cu brutalitate din rîndurile sale a unor Oameni empatici, talentați, pasionați și muncitori.

(Foto: Pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale)