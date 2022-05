Să mă iei și apoi să mă ierți

Colecția Young Fiction Connection de la Editura Trei propune cititorilor două noi titluri mult așteptate, semnate de scriitori foarte apreciați de către tinerii cititori. Celebrii autori de young fiction Jennifer Niven și David Levithan și-au unit forțele pentru a scrie o poveste plină de compasiune despre vulnerabilitate, rănile copilăriei și cum ne putem vindeca de trecut – Ia-mă cu tine cînd pleci.

Joya Goffney este o nouă voce în rîndul scriitorilor de cărți pentru adolescenți. Cartea sa de debut, Iartă-mă cînd plîng prea mult, e o poveste antrenantă și plină de viață, condusă de o voce narativă puternică.

Ia-mă cu tine cînd pleci

David Levithan & Jennifer Niven

De la autorii bestsellerurilor Zi după zi și Toate acele locuri minunate

Într-o dimineață, Ezra Ahern descoperă că sora lui, Bea, a dispărut. Fără nici o explicație, fără nici un bilet, nimic în afară de o adresă de e-mail. Ezra nu și-a imaginat niciodată că sora lui îl va lăsa să se descurce singur cu familia lor disfuncțională – un tată abuziv și o mamă care îi neglijează. Cum va face față realității ostile fără Bea? Sora lui știa de multă vreme că va trebui să fugă cît mai departe de casă. Dar un mesaj în căsuța ei poștală schimbă totul și fata se trezește singură într-un oraș nou – fără Ez, fără un plan definit – pe urmele cuiva care poate nici nu vrea să fie găsit. Pe măsură ce Ezra descoperă căi pentru a supraviețui, Bea e pusă în fața unor secrete despre trecutul lor ce vor scoate la lumină un adevăr pe care nici nu-l bănuiau. Separați, cu urme adînci lăsate de abuzurile suferite, dar legați de o iubire profundă, cei doi frați trebuie să învețe să aibă încredere în ei înșiși înainte de a afla din nou drumul spre celălalt.

„Un roman tulburător, al cărui mesaj este deopotrivă optimist și provocator: în loc să fugi de propriu-ți trecut, aleargă cu brațele deschise spre viitor”. – Kirkus Reviews

„O înduioșătoare poveste epistolară despre suferința de a nu fi văzut și despre cum iubirea dintre frați poate ajuta ființele fragile să-și găsească propriul drum”. – YA Books central.com

Jennifer Niven este autoarea a zece romane, între care bestsellerurile internaţionale Toate acele locuri minunate și Universul pe umerii tăi. Cărţile ei au fost traduse în peste 75 de limbi și au cîștigat premii literare în toată lumea. Toate acele locuri minunate a fost ecranizat de Netflix, cu Elle Fanning în rolul principal. De asemenea, și romanul Universul pe umerii tăi va fi ecranizat, scenariul fiind scris de Jennifer Niven. Cînd nu lucrează la numeroasele proiecte TV și cărţi, Jennifer supervizează Germ, o revistă literară online dedicată adolescenţilor. La Editura Trei, de aceeași autoare, au apărut: Toate acele locuri minunate, Universul pe umerii tăi și Cu respirația tăiată.

David Levithan este autorul mai multor romane de mare succes în rîndul adolescenților. Printre acestea se numără Boy Meets Boy, recompensat cu Lambda Literary Award, The Realm of Possibility, Hold Me Closer: The Tiny Cooper Story, Invisibility, Every You, Every Me, The Lover’s Dictionary. La Editura Trei, de același autor, au apărut Zi după zi, Încă o zi, Dash, Lily și Cartea Provocărilor (ecranizat de Netflix), 12 zile cu Dash și Lily, Playlist pentru Nick și Norah (toate trei scrise împreună cu Rachel Cohn) și Will Grayson, Will Grayson (scris împreună cu John Green).

Iartă-mă cînd plîng prea mult

Joya Goffney

Poți să descoperi prin iubire cine ești cu adevărat?

Quinn face liste cu orice – de la zilele în care plînge prea mult, la „lucruri pe care nu le-aș recunoaște niciodată cu glas tare“ și la toți băieții pe care i-ar plăcea să-i sărute. Listele acestea o ajută să rămînă cu picioarele pe pămînt. Fiindcă își notează pe hîrtie fricile, nu trebuie să le înfrunte în viața reală. Asta pînă cînd descoperă că i-a dispărut jurnalul…

Prin intermediul unui cont anonim, cineva postează pe Instagram una dintre listele ei și o amenință că dacă nu-și înfruntă șapte dintre fricile cele mai mari întreg jurnalul va deveni public. Quinn nu mai știe în cine să aibă încredere. Cuprinsă de disperare, face echipă cu Carter Bennett – ultima persoană la care s-a aflat jurnalul ei – într-o cursă contracronometru pentru a da de urma celui sau celei care o șantajează. Împreună încep să experimenteze toate lucrurile cărora fata s-a temut vreodată să le facă față, prilej pentru Quinn de a avea curajul să fie sinceră, de a trăi clipa și de a se îndrăgosti.

„Bogată în dialoguri memorabile despre rasă, prietenie, onestitate și despre cît este de important să fii autentic, e lectura perfectă pentru cititorii de toate vîrstele”. – The Today Show

„În esență, e o poveste despre a avea curajul să fii sincer și să-ți asumi riscuri, precum și despre libertatea pe care o dobîndești cînd întîmpini viața cu brațele deschise. Este un amestec perfect de umor și romance – și o sursă de inspirație pentru a nu lăsa fricile să ne domine viața”. – Kirkus Reviews

Joya Goffney a crescut în New Waverly, un orășel din East Texas. În liceu îi plăcea să-și testeze limitele cu liste de sarcini ce cuprindeau provocări riscante, de genul „îmbrățișează un băiat la întîmplare“ sau „mănîncă un greiere“, care i-au folosit drept inspirație pentru romanul de debut, Iartă-mă cînd plîng prea mult. Fiind pasionată de psihologia socială a populației de culoare, a plecat din orășelul ei la University of Texas din Austin, oraș în care locuiește și astăzi. Iartă-mă cînd plîng prea mult a fost recomandarea Gold Standard Selection din partea Junior Library Guild, recomandarea Epic Reads și a fost desemnată Kirkus Children’s Best Book în 2021.

Editura Trei