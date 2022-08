Plonjonul în apele vieții

Aristotel și Dante plonjează în apele lumii

Aristotel și Dante plonjează în apele lumii de Benjamin Alire Sáenz, volum publicat în colecția Young Fiction Connection a editurii Trei, este continuarea bestsellerului Aristotel şi Dante Descoperă Secretele Universului.

Benjamin Alire Sáenz adună laolaltă subiecte despre homofobie, rasism, sexism, durere, un sistem educațional defectuos, o pandemie, explorări ale relațiilor de prietenie și ale sexualității. Autorul reușește astfel să creeze o narațiune multidimensională minunată. Aristotel și Dante plonjează în apele lumii vorbește și despre fragilitatea vieții și a iubirii. Sînt momente în care legăturile dintre Ari și prietenii, iubitul și părinții săi sînt foarte strînse și sînt momente în care aceste relații se rup.

În Aristotel și Dante descoperă secretele Universului, doi băieți dintr-un orășel de la graniță se îndrăgostesc. Acum ei sînt nevoiți să descopere ce înseamnă să rămîi îndrăgostit și să-și construiască o relație într-o lume care pare că le pune la încercare însăși existența. Toată perioada liceului, Ari a îngropat adînc în sine cine e cu adevărat, rămînînd tăcut și invizibil. S-a așteptat ca ultimul an să fie la fel. Dar cînd s-a îndrăgostit de Dante, simte că nu se mai poate întoarce la cine era înainte. Dintr-odată își face prieteni noi, protestează în fața hărțuirilor de tot soiul, iar vocea lui începe să fie auzită. Și, ca întotdeauna, îl are alături pe Dante – Dante cel visător și isteț – care îl calcă pe nervi pe Ari și totodată îl umple de dorință. Cei doi sînt hotărâți să-și croiască propriul drum într-o lume care nu-i înțelege. Dar cînd Ari se confruntă cu o pierdere neașteptată, va trebui să lupte mai tare ca oricînd să-și clădească o viață care să fie, cu adevărat, doar a lui.

Dragostea lui Aristotel pentru Dante îi zguduie întregul univers și îl face să realizeze că își poate exprima fără teamă sentimentele în fața oamenilor care îl iubesc. Aristotel învață să se deschidă față de ceilalți și își face prieteni pe viață, care îl ajută să realizeze că nu a fost niciodată cu adevărat singur. Dante, familia și prietenii lui îl ajută pe Aristotel să-și înfrunte demonii interiori, ținuți ascunși de multă vreme.

”Credeam că Dante o să mă învețe doar să înot în apele acestei piscine. În schimb, el m-a învățat să plonjez în apele vieții”. – Benjamin Alire Sáenz

„Un carusel al emoțiilor“. – School Library Journal

Una dintre marile realizări ale lui Sáenz în acest roman este surprinderea monologului interior frenetic al unui elev de liceu. Scrisă la persoana întîi, narațiunea oferă cititorilor acces emoțiile lui Ari, care fluctuează de la furie la nesiguranță, de la entuziasm la frică. Gîndurile lui sînt vulnerabile și pot fi identificate, permițînd cititorilor să creeze o conexiune chiar dacă nu îi împărtășesc identitatea. Sáenz a scris o poveste plină de căldură, care servește ca un far de speranță pentru oricine se luptă să-și găsească sentimentul de apartenență. Evident, există momente de tristețe, dac cu toate acestea, bucuria depășește melancolia.

„O sondare tandră și sinceră a identității și sexualității”. – Publishers Weekly

Benjamin Alire Sáenz este poet și autor de cărți pentru adulți și adolescenți. Este primul cîștigător de origine hispanică al PEN/Faulkner Award și al American Book Award, care recompensează cărțile lui pentru adulți. Aristotel și Dante descoperă secretele Universului a fost distins cu Printz Honor Book, Stonewall Award, Pura Belpré Award, Lambda Literary Award și a fost finalist la Amelia Elizabeth Walden Award. Aristotel și Dante plonjează în apele lumii a fost alegerea clubului de lectură Junior Library Guild.

Primul său roman pentru adolescenți, Sammy and Juliana in Hollywood, a figurat în ALA Top Ten Book for Young Adults și a fost finalist la Los Angeles Times Book Prize. A doua sa carte pentru adolescenți, He Forgot to Say Goodbye, a cîștigat Tomás Rivera Mexican American Children’s Book Award, Southwest Book Award și a fost desemnată drept New York Public Library Book for the Teen Age. Benjamin locuiește în El Paso, Texas.

Vara în care am devenit frumoasă

Primul volum din seria Vara scrisă de Jenny Han – Vara în care am devenit frumoasă – a fost ecranizat într-o miniserie de șapte episoade de Amazon Prime, scriitoarea americană fiind și producătoarea serialului.

Vara în care am devenit frumoasă este un roman candid despre explorarea dragostei și toate celelalte evenimente care schimbă viața unei adolescente, în vara în care a împlinit 16 ani. Este o poveste despre maturizare, scrisă cu tandrețe de Jenny Han, sensibilă la schimbările subtile, dar ireversibile ale percepției de sine care apar odată cu adolescența.

„Cartea aceasta are tot ce-și poate dori o fată într-o vară”. – Sarah Dessen, scriitoare

Vara în care am devenit frumoasă este și o poveste de familie drăguță, distractivă, dulce și emoționantă. Mult mai profundă decît alte romane ale autoarei, această carte, scrisă la persoana întîi, le vorbește adolescenților despre dinamica emoțională familiei și pierderile pe care le poți suferi în viață.

„Dacă aș putea trăi între paginile acestei cărți, aș face-o. Aș trage adînc în piept aerul sărat al oceanului, aș sta la soare și aș petrece toată ziua cu Belly cea bună, drăguță și amuzantă și cu prietenii ei cei mai buni, Jeremiah și Conrad, pe care i se pare că-i știe de o viață”. – Lauren Myracle, scriitoare

Belly își măsoară viața în veri. Tot ce e bun, tot ce e magic se întîmplă între lunile iunie și august. Iernile sînt doar o perioadă în care numără săptămânile pînă la vara următoare, o perioadă în care stă departe de casa de pe plajă, departe de Susannah și, mai ales, departe de Jeremiah și Conrad. Ei sînt băieții pe care Belly i-a cunoscut în prima vară petrecută pe malul mării și care au fost totul pentru ea, de la frați mai mari la iubiți. Dar într-o vară, una minunată și intensă, totul se schimbă și, pe măsură ce se întîmplă asta, lucrurile devin așa cum ar fi trebuit să fie încă de la început.

„O lectură pur și simplu delicioasă”. – Deb Caletti, scriitoare

Autoarea bestsellerului New York Times Tuturor băieților pe care i-am iubit abordează toate ideile romantice adolescentine: triunghiul amoros, înotul în mare după miezul nopții, întîlnirea la cinematograful drive-in, zile interminabile de shopping. Vara în care am devenit frumoasă te face să rîzi, să lacrimezi, dar și să nu lași din mînă cartea pînă la ultima pagină.

„Han îmbină convingător naivitatea lui Belly și puterea ei de a înțelege schimbările pe care le-a adus trecerea anilor. Romanul ne oferă o antrenantă poveste de vară”. – Publishers Weekly

Jenny Han este autoarea seriei Tuturor băieților pe care i-am iubit, bestseller New York Times și ecranizată de Netflix. De asemenea, a scris seria Vara, precum și romanele Shug și Clara Lee and the Apple Pie Dream. Cărțile sale au fost traduse în peste 30 de limbi. A fost bibliotecară și are o diplomă în scriere creativă la New School. Locuiește în Brooklyn, New York. O puteți urmări la @jennyhan pe Instagram și Twitter sau o puteți vizita la jennyhan.com.

