Ocean’s 8 – scenariu interesant cu o distribuție eclatantă

Cînd ai înainte trei filme ale lui Soderberg care au ridicat ştacheta într-un fel anume, e cam greu să găseşti formula care să se încadreze în serie în mod onorabil. Poate doar dacă abandonezi cu totul ideea originală de Rat Pack şi o virezi pe Girl Power, aşa cum a făcut Gary Ross cel talentat, care ne-a bucurat şi cu Seabiscuit, The Tale of Despereaux, The Hunger Games sau Free State of Jones, pentru care a scris şi scenariile, după cum a făcut-o şi pentru minunatul BIG al lui Penny Marshall, comedia fantastică în care Tom Hanks strălucea!

Aşa că într-un mod inspirat Garry a dat adunarea pentru o trupă de excepţie formată din Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Awkwafina, Mindy Kaling şi Sarah Paulson şi a imaginat un jaf îndelung pregătit şi gîndit într-un cadru excepţional: celebra şi exclusivista Gala MET – fapt care prilejuieşte apariţia pe ecran a unor celebrităţi americane ce participă în mod curent la eveniment.

Scenariul nu face cine ştie ce volte, nici nu ne ambuschează aşa cum o făceau filmele lui Soderberg, dar global privind, pare o reuşită cinematografică – e adevărat – bazată în principal pe distribuţie. Iar la capitolul ăsta, Ocean’s 8 este „tare”, căci exact ca în realitate, Met Gala din film devine prilejul de a trece în revistă celebrităţi duium. De la Anna Wintour însăşi, Zac Posen, tribul Kardashian/Janner, James Corden, Katie Holmes, Richard Armitage, Damian Lewis la Carl Reiner care era Saul Bloom în primele Ocean’s.

Alert şi captivant, filmul lui Garry Ross nu ne ţine cu sufletul la gură ca predecesoarele lui din serie, dar are destul farmec şi strălucire cît să ne placă şi să ne bucure. Nici chiar gafa producătorilor de a devoala în trailere „clou-ul” scenariului nu a diminuat interesul pentru încă un episod dintr-o franciză iubită de public.

Cu o coloană sonoră ce serveşte imaginea şi potenţează acțiunea semnată de Daniel Pemberton – cel care a lucrat la nenumărate seriale, dar şi la King Arthur Legend of the Sward, All The Money în The World, Steve Jobs sau The Man from U.N.C.L.E – cu designul de costume aparţinîndu-i lui Sarah Edwards, cu experienţe extraordinare din The Devil’s Advocate, Michael Clayton, The Secret Life of Walter Mitty sau Teenage Mutant Nindja Turtles, Ocean’s 8 are atributele unui film de succes, de care depinde o eventuală continuare, căci producătorii americani nu ratează niciodată satisfacerea unei cereri dătătoare de profit, mai ales că filmul are un final deschis care ar mai putea fi exploatat.

Aşadar, nu vă rămîne decît să urmăriţi difuzarea filmului pe HBO2 şi cînd îl reperaţi să vă bucuraţi de o aventură nu nemaivăzută, dar și agreabilă! Sau mai simplu, îl căutați pe HBO GO.

Michaela Platon

Jurnalist de film