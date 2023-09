Lucky de Marissa Stapley este cea mai recentă apariție din colecția Fiction Connection a Editurii Trei. Cartea, tradusă de Diana-Alina Ene, relatează călătoria palpitantă, ca un roller-coaster, a unei protagoniste curajoase, care, cu siguranță, va cuceri inimile cititorilor.

„O poveste electrizantă despre o eroină neconvențională, care fuge de propriul trecut cu un bilet de loterie cîștigător ce i-ar putea schimba viitorul pentru totdeauna. Doar că există o mică problemă… nu îl poate încasa! Am savurat toate întorsăturile de situație ale acestei aventuri, fără a realiza ce avea să se întîmple cu Lucky”. – Reese Whitherspoon

Lucky Armstrong este o escroacă dură și talentată care tocmai a reușit să fure un milion de dolari împreună cu iubitul ei, Cary. Ea este gata să înceapă o viață nouă, sub o altă identitate, cînd lucrurile o iau razna. Lucky se trezește singură pentru prima dată, nevoită să se descurce în lume fără ajutorul tatălui sau al iubitului ei, cele două persoane de la care a învățat arta înșelătoriei.

Cînd descoperă că un bilet de loterie pe care l-a cumpărat dintr-un capriciu valorează milioane, bucuria îi este umbrită de o mare problemă: încasarea biletului cîștigător ar însemna să fie arestată pentru fărădelegile sale. Va merge Lucky la închisoare, fără nici o șansă să-și capete averea sau îi va surîde norocul?

„În cine mai poți avea încredere cînd tot ceea ce știi se dovedește a fi o minciună? Iată întrebarea fundamentală a celei de-a patra cărți a Marissei Stapley, o combinație între Bonnie și Clyde și Fata dispărută, despre istoria unei familii și găsirea echilibrului interior“. – Booklist

Lucky este un roman despre adevăr, despre eliberare și despre cît de greu e să fii bun. Protagonista este o persoană extrem de complexă, care trebuie să învețe ce înseamnă să fie independentă și cinstită… înainte ca norocul să-i joace o festă.

„O infractoare cu un bilet de loterie cîștigător încearcă să evite arestarea în această aventură palpitantă… Stapley ridică miza prin mișcările din ce în ce mai disperate ale lui Lucky, adăugînd profunzime poveștii prin intermediul flashbackurilor din copilăria ei – o copilărie plină de escrocherii și dezamăgiri – și prin răfuiala continuă cu trecutul”. – Publishers Weekly

Marissa Stapley a predat cursuri de scriere creativă și editare la Universitatea din Toronto și Centennial College. Este autoarea bestsellerelor The Last Resort, Things to Do When It`s Raining și Mating for Life. De asemenea, a publicat numeroase articole pentru diverse ziare și reviste din America de Nord. De-a lungul timpului a fost, printre altele, jurnalist sportiv, grădinar în cimitir, barman. A visat să devină scriitoare încă de la vîrsta de șapte ani. În prezent locuiește în Toronto cu soțul ei, cei doi copii ai lor și cea mai bună pisică din lume. O puteți vizita online la adresa MarissaStapley.com și o puteți urmări pe Instagram și Twitter: @MarissaStapley.

O fată pe nume Willow

O fată pe nume Willow de Sabine Bohlmann este cel mai recent roman publicat de Editura Pandora M în colecția Literati. Este un titlu deosebit, care stimulează imaginația copiilor și le transmite dragostea pentru natură și valori morale ca responsabilitatea, empatia și prietenia. Însă această carte are și un puternic mesaj psihologic, căci abordează probleme precum adaptarea copilului într-o școală nouă, bullyingul, integrarea în comunitate, relațiile de familie.

Fiecare capitol din O fată pe nume Willow începe cu o zicală/povață, care este scrisă cu un font deosebit de frumos. Coperta reflectă minunat atmosfera magică a poveștii. În fundal se poate distinge căsuța dărăpănată din mijlocul pădurii și în primul plan Willow, fetița cu părul roșu ca focul ilustrată alături de o mulțime de animale. La interior textul se îmbină armonios cu ilustrațiile alb-negru, făcînd ca povestea să prindă rapid viața.

Stilul de scriere este plăcut și foarte potrivit pentru copii, textul putînd fi citit ușor cu voce tare. Dragostea pentru pădure este transmisă minunat în această carte. Animalele, copacii, ciupercile, fructele de pădure, ierburile – toate au un rol în carte, iar unele dintre ele au nume sau chiar o poveste.

„Ilustrațiile frumoase se potrivesc perfect cu povestea fermecătoare și plină de umor”. – Damaris Metzger

”Am citit cartea într-o singură zi. Mi-a plăcut în mod special că în carte erau atît de multe animale și lucruri magice”. – Lisa A. (10 ani)

„…Încîntătoare, o aventură care șterge încă o dată clișeul vrăjitoarei rele și cocoșate și lasă în urmă căldura unei povești pline de fantezie“. – ORF.at

„O carte care se citește cu sufletul la gură, cu animale și lucruri magice cum n-ați mai văzut”. – BNN | Badische Neueste Nachrichten

Sabine Bohlman n-are multă experiență cu vrăjitoria. Dar dacă o vrăjitoare a făcut vreodată vrăji, trebuie să fi fost una bună, fiindcă a crescut în München, într-un cartier magic. Acolo trăiește și acum, cu soțul ei și cu copiii Jakob și Paulina. Iubește pădurile și crede că ar trebui să ne lăsăm mai des telefoanele să fie doar telefoane și să ieșim în natură. Asta încearcă și ea să facă atunci cînd nu scrie sau cînd nu e într-un turneu de promovare. Dacă totuși ar deveni vrăjitoare, atunci ar face să apară ca prin magie o bibliotecă în fiecare oraș, un loc în care să te bucuri de aventură cărților și să te distrezi.

După ce și-a petrecut jumătate de viață practicînd chimia, Simona Ceccarelli a schimbat halatul de chimist pe creionul de ilustrator ca să-și urmeze visul din copilărie. A obținut o diplomă în ilustrație și artă conceptuală de la Academy of Art University din San Francisco și din 2016 ilustrează cărți, jocuri și alte produse pentru copii. Simona Ceccarelli locuiește cu soțul ei și cei doi copii în Basel.

