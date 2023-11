Învingătorii au luat totul, dar au renăscut imperiul

În epoca noastră a ofensivelor de pământ pârjolit și a spitalelor bombardate, perspectiva pedepsirii atrocităților comise de guverne pare deosebit de îndepărtată. Dar, ai putea fi iertat că ai gândit altfel dacă ținem cont de recentele cărți apreciate care glorifică potențialul tratatelor și tribunalelor internaționale de a face o pace durabilă. Un segment proeminent al liberalilor occidentali susține dreptul internațional ca fiind cel mai promițător mijloc de a pune în practică idealul lor de lume justă.

Adăugați la acest raționament „Judgement at Tokyo. World War II on trial and the making of modern Asia”, cartea profesorului de politică de la Princeton, Gary J. Bass, un studiu elegant și cuprinzător al urmăririi penale a crimelor de război japoneze de după cel de-al Doilea Război Mondial. Bass și-a dedicat o mare parte a carierei studierii tribunalelor pentru crime de război, despre care el sugerează că sunt cea mai puțin proastă modalitate de a stinge un conflict.

Ca tânăr reporter în anii 1990, a urmărit tribunalul internațional care a investigat crimele de război comise în fosta Iugoslavie. El provine dintr-o generație de partizani ai drepturilor omului, care consideră că o ordine mondială „bazată pe reguli” poate fi ceva mai mult decât un văl al intereselor occidentale.

În noua sa carte, Bass revine la un alt punct culminant al dominației americane: sfârșitul anilor 1940, când Statele Unite au condus Aliații în stabilirea condițiilor de pace în Germania și Japonia. În timp ce urmărirea penală a crimelor de război naziste la procesele de la Nürnberg continuă să fie un succes în imaginația occidentală, procesul de la Tokyo, uitat în mare măsură în Occident, a implicat mult mai multe guverne ale lumii și a lăsat o moștenire mai divizibilă.

Toate interesele majore ale ordinii postbelice au fost concentrate în sala de judecată. Judecătorii au sosit în Japonia din America, Australia, Canada, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Franța, Țările de Jos, Uniunea Sovietică, India, China și Filipine. „Procesul de la Tokyo a fost un eveniment politic”, scrie Bass. „A fost o măsură a trecutului colonial al Asiei și un preludiu al viitorului său Război Rece”.

Douglas MacArthur, generalul care a devenit efectiv dictatorul Japoniei când a început ocupația militară postbelică, a stabilit procesul în 1946 ca un act de dreptate pentru tragedia de la Pearl Harbor. S-a confruntat imediat cu o dilemă. Pe de o parte, aliații Washingtonului din Asia – de la Filipine până la China naționalistă – au cerut răzbunare pentru brutalitatea japoneză pe care o suferiseră în deceniul precedent. Pe de altă parte, în primii ani ai Războiului Rece, americanii au trebuit să aibă grijă să nu pedepsească prea mult Japonia: aveau nevoie de Tokyo ca aliat împotriva Moscovei.

Pentru a face lucrurile mai delicate, spre deosebire de Germania, unde principalul vinovat se sinucisese convenabil, în Japonia, fostul general militar și prim-ministru Hideki Tojo își băgase un glonț în piept, dar supraviețuise, în timp ce și liderul suprem, împăratul Hirohito, era în viață. Statele Unite sperau că responsabilizarea lui Tojo și a unei părți din elita militară japoneză pentru atrocități, precum cucerirea Nanking din 1937, în timpul căreia soldații japonezi au măcelărit și violat zeci de mii de civili chinezi, va atenua nemulțumirile din regiune, în timp ce l-au ridicat pe împăratul Hirohito mai presus de atrocități. Dar, mai mulți judecători aliați, inclusiv juristul chinez Mei Ruao, au vrut să-l doboare pe împărat, pe care îl considerau la fel de vinovat pentru militarismul japonez.

Departe de a îmbunătăți starea morală a Statelor Unite, procesul a făcut-o mai vulnerabilă în fața opiniei publice asiatice. Civilii care trăiau în ruinele bombardamentului american de la Tokyo au mâncat lăcuste pentru a supraviețui. Maiorul american Ben Bruce Blakeney a apărat atât de viguros alarmele militare japoneze, încât propriul record al Aliaților în timpul războiului a devenit parte a procesului. Au existat, de asemenea, întrebări incomode difuzate în timpul și în jurul procesului: Hull Note din 1941, în care secretarul de stat Cordell Hull amenința Japonia cu sancțiuni economice continue pentru agresiunile sale din China și Indochina, a declanșat oare atacul de la Pearl Harbor? Sondajul strategic al bombardamentelor din 1945 din SUA, care a concluzionat că statul japonez era gata să se prăbușească, a oferit dovezi că armele nucleare nu au fost necesare pentru a pune capăt războiului?

Cartea lui Bass nu se limitează la o simplă analiză istorică. Ea este scrisă cu talentul unui jurnalist care știe să ritmeze o scenă. Vedem un tânăr soldat australian care stă în fața judecătorilor, își descheie cămașa și se întoarce pentru a arăta rana pe care o avea la gât, rezultatul unei execuții greșite de către o sabie japoneză fatidic tocită. Ne uităm la poliție cum îl ridică pe fratele mai mic al lui Tojo într-o stație de metrou din Osaka, unde se înghesuie împreună cu cei fără adăpost din timpul războiului. Cele mai dramatice pasaje din „Judecata la Tokyo…” se concentrează pe Radhabinod Pal, judecătorul indian care a susținut că ascensiunea militarismului japonez a fost un răspuns justificat la secole de rasism occidental și colonialism în Asia. „Doar un război pierdut este o crimă”, a scris Pal în pledoaria sa de 1.000 de pagini. Bass îl citează pe generalul Curtis LeMay, arhitectul distrugerii aeriene a 67de orașe japoneze. El ar fi fost judecat drept criminal de război dacă Japonia ar fi câștigat războiul. LeMay a spus mai târziu: „Din fericire, eram de partea învingătorului”.

În 1948, la doi ani după începerea procesului, condamnații au prezentat haiku-uri și au fost spânzurați. („O, uite, vezi cum florile de cireș cad pe tăcere”, scrisese Tojo.) Împăratul a fost cruțat, iar Japonia, conform planului, a devenit o democrație cu un singur partid și un aliat ferm al Statelor Unite. Dar, așa cum subliniază Bass, aceasta este doar jumătate din poveste. Judecătorul Pal a devenit un erou nu numai în India, ci și în Japonia. Un memorial impunător pentru Pal se află lângă un altar din Tokyo care este dedicat morților japonezi în război. Bass deplânge cât de departe mai are de mers dreptul internațional înainte de a deveni un set cu adevărat universal de norme juridice. „De-a lungul procesului de la Tokyo”, notează Bass, „Aliații au afirmat în mod repetat că aceste noi principii ale dreptului internațional s-ar aplica și lor înșiși”. Dar, după cum scrie și Bass, nici un american de vârf nu a fost vreodată judecat pentru războaiele și intervențiile pline de atrocități din Vietnam, Cambodgia, Irak și Afganistan.

În 2002, Congresul a adoptat așa-numita „Lege privind invazia de la Haga”, care a autorizat utilizarea forței militare pentru eliberarea oricărui membru al serviciului american deținut de Curtea Penală Internațională.

În timp ce Bass înțelege ipocrizia, el încă mai crede în ideal. Timp de decenii, dreptul internațional nu a funcționat ca o frână a puterii americane, ci ca o parte valoroasă a arsenalului său. De fiecare dată când „comunitatea internațională” este confundată cu „Statele Unite și aliații săi”, putem auzi motorul zgomotos al dreptului internațional care „face” ore suplimentare. Este o dovadă a recursului civilizator al dreptului internațional că cineva cu un set de antene la fel de bun ca Bass îl poate examina atât de atent, fără a aborda pe deplin natura paradoxală a ordinii conduse de SUA.

Statisticile pot fi devastatoare. În timp ce 4 la sută din trupele aliate capturate de naziști și de fasciștii italieni au murit în captivitate, aproximativ 27 la sută din trupele capturate de japonezi în al Doilea Război Mondial au murit în prizonierat. Brutalitatea japoneză a luat aproape orice formă. A avut loc Marșul Morții Bataan din aprilie 1942 în Filipine, unde mii de filipinezi și câteva sute de americani au pierit în mâinile trupelor japoneze, care i-au bătut, i-au înfometat și i-au torturat până la moarte. În Harbin, Manciuria, într-un ecou al practicilor medicale naziste, japonezii au folosit „chinezi neputincioși pentru experimente umane fatale” într-un program de război biologic. A fost Violul de la Nanjing din decembrie 1937, unde trupele japoneze au ucis și violat zeci de mii de victime civile chineze.

Atrocitățile comise de japonezi, scrie Bass, au fost dovezi vaste și „sistematice” ale politicii oficiale a Japoniei.

Rezultatul a fost un proces pentru crime de război al principalilor autori militari și civili, care a durat 2 ani și jumătate, din mai 1946 până în noiembrie 1948, care a dus la 16 condamnări pe viață și șapte spânzurări, inclusiv cea al prim-ministrului și ministrului de război japonez din timpul războiului, Hideki Tojo. Procesul de la Tokyo a fost mult mai complex, mai lung și mai controversat decât procesul de la Nürnberg.

După cum explică Bass: „O virtute a tribunalelor pentru crime de război este că subminează acuzațiile de vinovăție colectivă. În loc să-i considere pe toți japonezii ca pe niște sălbatici, suboameni, așa cum s-a făcut pe parcursul războiului, tribunalul de la Tokyo a pus sub acuzare anumiți lideri, nu întreaga națiune”. De fapt, publicul japonez, hrănit cu propagandă pe tot parcursul războiului, a fost atât educat, cât și șocat de dovezile dezvăluite în cadrul procedurilor.

Așa cum decizia administrației Truman de a ține un tribunal larg a fost, în esență, politică, la fel a fost și decizia de a nu-l urmări penal pe împăratul japonez Hirohito. Bass oferă dovezi fascinante care confirmă culpabilitatea lui Hirohito în război, menționând că dacă împăratul ar fi fost urmărit penal, așa cum au dorit unii dintre judecători și mulți alții, s-ar fi putut face un dosar serios împotriva lui. Dar ,americanii se temeau că, având în vedere asocierea sa mistică cu poporul japonez, detronarea împăratului și judecarea acestuia ar fi putut duce la anarhie și prăbușirea statului. Mai mult, Războiul Rece se întețea, ducând la realități politice dure. Naționaliștii chinezi sub Chiang Kai-shek se aflau în faza incipientă a pierderii unui război civil în fața comuniștilor lui Mao Zedong, iar administrația Truman a trebuit să ia în considerare pierderea Chinei ca prieten și partener strategic. Acest lucru a făcut ca Japonia puternică și stabilă să fie o necesitate vitală ca aliat postbelic. Între timp, Japonia, sub monarhia constituțională de la Hirohito, a devenit o democrație stabilă și prosperă, precum și un aliat ferm american.

De fiecare dată când liderii japonezi își cer scuze oficiale pentru trecutul întunecat al Japoniei în alte țări asiatice, eforturile lor sunt subminate de politicienii de dreapta care fac spectacol vizitând Altarul Yasukuni sau insistând că manualele școlare ar trebui să fie mai patriotice și să omită referirile la Masacrul de la Nanjing și la alte crime de război. Pe fondul unui mediu din ce în ce mai ostil și al unei politici americane neregulate, un număr tot mai mare de japonezi cred că acum ar trebui să se discute serios o revizuire constituțională, astfel încât Japonia să poată face mai mult pentru a se apăra pe sine și pe vecinii săi. Dar nici aliații Japoniei din Coreea de Sud și Asia de Sud-Est, nici liberalii săi de acasă nu vor fi liniștiți de o astfel de mișcare, atâta timp cât liderii conservatori ai țării refuză să facă față trecutului său și caută să facă apel la verdictul istoriei.

George Alupoae, licențiat în arte