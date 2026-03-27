INTERCEPȚIONAREA interceptării și validările DEVALIDATE

…și uite-așa, de la o vreme, de cînd toată omenirea e în război cu toată omenirea, ne-am schimbat noi, oamenii obișnuiți, tabieturile (eu pornesc imediat ce mă trezesc televizorul pe știri, să văd cine pe cine a mai invadat, omorît, distrus, bombardat etc.), iar instituțiile media au fost obligate să-și îmbogățească vocabularul cu noțiuni noi, de care pînă acum nu auziseră…, iar după ce și le-au însușit, evident că multora nu le-au înțeles sensul! Probabil că în vidul intracranian al majorității știriștilor s-au produs de la explozii, desigur, vîrtejuri, tornade, curenți de aer, care au bramburit pînă și tîmpeniile clasicizate deja, transformîndu-le în ceva greu de definit. I-auziți ce spunea doamna știristă de la RTV pe 16 martie, la știrile de la ora 11: ”Majoritatea rachetelor lansate din Iran au fost INTERCEPȚIONATE…”! Ce au fost!? Că dacă ar fi fost, pur și simplu, INTERCEPTATE, nu ne-ar fi mirat cîtuși de puțin. Cred că termenul ar merita preluat și de comentatorii de fotbal, ba chiar mi-i imaginez pe ai’ de la Digi spunîndu-ne cum alde Drăgușin a reușit o INTERCEPȚIONĂCIUNE de mare rafinament.

Ca să nu credeți că inovațiile lingvistice sînt apanajul exclusiv al știriștilor TV, iată că și politicienii au cîte-o ieșire măcar interesantă, așa cum a avut Neluțu Bălan pe 17 martie, la Antena 3 Suceava, cînd gazda, Raluca Bercea, l-a întrebat ceva despre viitorul politic al primarului Loghin de la Rădăuți. Ei bine, dl. deputat Nelu Bălan a povestit că dl. Loghin (un pic dizident în PNL, povestea e veche) este un liberal validat ca primar prin votul oamenilor și, citez din Neluțu, ”n-o să mă apuc eu să-l DEVALIDEZ pe Loghin”! Întîi am crezut că am auzit eu greșit, așa că am reluat înregistrarea. Nu, nu zisese ”devalizat”, că asta îmi și dăduse fiori: de cînd Neluțu a ajuns spărgător?… că doar îl știam om cinstit și la locul lui. Și nici pe Loghin ăsta nu-l știam să dețină averi care să merite riscul DEVALIZĂRII. Am reascultat, zic, și m-am lămurit că Neluțu băgase ”DEVALIDAT”, nu ”DEVALIZAT”, presupunîndu-l ca fiind un antonim de la ”A VALIDA”. Și mai am o bănuială: că s-a ferit să spună ”INVALIDAT” (singurul antonim al lui ”VALIDAT” omologat în DEx) ca nu cumva să se creadă că-l făcuse ”invalid” pe Loghin, eventual să suspecteze cineva că el însuși l-ar fi schilodit… desigur, în calitate de șef al său pe linie de PNL!