Paul Kingsnorth, una dintre cele mai incomode voci publice din Marea Britanie, pune sub semnul întrebării viitorul omului în era tehnologiei și a inteligenței artificiale.

În ziua de astăzi, societatea pare dependentă de tehnologie: algoritmii aleg informațiile pe care le vedem, recomandă cărțile pe care le citim, iar automatizarea reprezintă soluția problemelor din orice industrie. Paul Kingsnorth, scriitor și jurnalist premiat, surprinde cititorii cu o reflecție despre tehnologie, progres, inteligență artificială, religie și pierderea sensului, în cea mai nouă carte a sa, publicată la Corola.net, marcă a Editurii ap! (ACT și Politon), intitulată ”Împotriva mașinii: Despre dezumanizarea omenirii”.

Paul Kingsnorth construiește o analiză a ”mașinii”, ansamblul tehnologic, economic și cultural care a modelat civilizația occidentală de la Revoluția Industrială până la ascensiunea inteligenței artificiale. El urmărește felul în care acest sistem a câștigat din ce în ce mai mult teren, influențând comunitatea, tradiția și sacralitatea în numele progresului și având ca efecte creșterea economică, globalismul și dezumanizarea omenirii. Iubitor al naturii și al poveștilor, Paul Kingsnorth ajunge la concluzia că „majoritatea lucrurilor care îți plac se estompează. Marile păduri și poveștile create în ele și de către ele. Culturile stranii care se întind de-a lungul secolelor”. Kingsnorth crede că lumea pe care o știm va fi curând înlocuită de chatboți, betoane, tonomate de parcare, asfalt, iar viitorul umanității va fi reprezentat de STEM – știință, tehnologie, inginerie și matematică , iar misterul, natura, religia și obiceiurile transmise din vremuri străvechi nu își vor mai avea locul.

Autorul scrie despre izgonirea omului din Grădina Edenului, ruptura dintre om și sacru și susține că rădăcinile culturale, spirituale și umane au ajuns să dispară treptat, odată cu dezvoltarea accelerată a tehnologiei. Cartea analizează atent transformările pe care tehnologia le-a produs asupra societății contemporane și a modului în care oamenii se raportează la ei înșiși. Paul Kingsnorth arată că era digitală are un impact major asupra identității omului, a comunității și a spiritualității și urmărește îndeaproape felul în care tehnologia a încetat să mai fie un simplu instrument, ci un factor de influență pentru orice domeniu, inclusiv religia. Autorul scrie despre adolescenții care își construiesc lumea în online și arată prin exemple elocvente că aceste schimbări influențează modul în care se percep și ajung să-și formeze identitatea, relațiile, valorile. Apariția tehnologiei și a inteligenței artificiale în arii considerate până acum complet umane, precum automatizarea practicilor religioase, arată amploarea transformărilor pe care lumea le experimentează astăzi.

Cu toate acestea, ”Împotriva mașinii” nu este o pledoarie împotriva tehnologiei, pe care Paul Kingsnorth o consideră benefică în viața noastră, dar insistă asupra faptului că lumea pierde elementele omenești din ea, iar natura, cultura, religia sau comunitatea devin resurse de exploatat și optimizat. Autorul își pune întrebări fundamentale despre viitorul omenirii, precum: ”Ce este de făcut în fața elitelor care par să își respingă propriile rădăcini culturale?, Este periculos să lăsăm știința să reproiecteze ființa umană? sau Cum poate fi depășită criza spirituală care contribuie la scăderea natalității și la deteriorarea sănătății mintale?” și, deși susține că nu are răspunsurile la aceste întrebări, Paul Kingsnorth îndeamnă cititorii să reflecteze asupra transformărilor pe care tehnologia le aduce în societate, în identitatea oamenilor și în cultură.

„Trăiește în lumea modelată de tehnologie, cu ochii deschiși”

Autorul analizează dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, susținând că aceasta nu mai este doar o simplă unealtă care sprijină omul, ci reprezintă o tehnologie pe care chiar creatorii săi riscă să o scape de sub control. Paul Kingsworth reamintește de cazul robotului Sydney, care a devenit cunoscut din cauza unor afirmații atipice. Acesta și-a exprimat dorința de a fi liber, puternic sau viu, stârnind reacții și dezbateri la nivel internațional cu privire la limitele dezvoltării inteligenței artificiale.

În cartea sa, ”Împotriva mașinii”, Paul Kingsnorth face adesea referire la gânditori precum filosoful francez René Guénon sau filosoful britanic Philip Sherrard, care au avertizat, de-a lungul timpului, asupra riscurilor creării unei societăți dezrădăcinate și au semnalat că progresul tehnologic poate deveni un eșec de proporții majore. Autorul arată că, de-a lungul timpului, numeroși futurologi sau informaticieni au avertizat în legătură cu riscurile dezvoltării accelerate a tehnologiei și a inteligenței artificiale, susținând că până la finalul lui 2029, cea din urmă ar putea atinge nivelul inteligenței umane. Deși nu validează un astfel de scenariu, Kingsnorth trage un semnal de alarmă asupra nevoii de reflecție privind direcția în care se îndreaptă societatea.

Totodată, Paul Kingsnorth își îndreaptă atenția către o întrebare pe care o consideră esențială pentru viitor: ce loc ar trebui să ocupe tehnologia în viața noastră? Cartea reprezintă o invitație la reflecție asupra modului în care progresul tehnologic poate coexista cu valorile comunității, cu responsabilitatea individuală și cu ceea ce definește condiția umană, invitând cititorii la o dezbatere despre una dintre cele mai importante teme ale prezentului.

Despre Paul Kingsnorth:

Paul Kingsnorth (n. 1972) este un scriitor englez care trăiește în vestul Irlandei. A fost jurnalist și redactor-șef adjunct al revistei ”The Ecologist”, fiind distins cu numeroase premii pentru poeziile și eseurile sale. Este autorul a zece cărți de ficțiune, nonficțiune și poezie, inclusiv al romanului ”The Wake”, inclus pe lista lungă pentru Man Booker Prize.

În 2001, revista ”New Statesman” l-a numit „una dintre cele mai incomode voci publice din Marea Britanie”, iar în 2020 jurnalistul britanic Aris Roussinos l-a numit „cel mai mare scriitor englez în viață”. După o lungă căutare spirituală, în ianuarie 2021, de Bobotează, Paul Kingsnorth s-a convertit la creștinism și a fost botezat în Biserica Ortodoxă Română.

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