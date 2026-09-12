Viața social-democrată bogată

După petrecerile organizate de Revelion, de Mărțișor și de Sfinții Constantin și Elena, CARP Suceava va organiza o petrecere și pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vîrstnice. La Restaurantul Balada sînt așteptați aproximativ 400 de membri ai CARP. Președintele organismului, Cezar Telescu, le-a răspuns celor care comentează că pensionarii prea se distrează, spunînd că aceștia au o viață socială extrem de redusă și că petrecerile care le sînt dedicate se numără printre puținele ieșiri.

Pe de altă parte, Cezar Telescu a ținut să transmită mulțumiri publice președintelui PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care, la una dintre petrecerile CARP, a anunțat că 36.000 de pensionari din județul nostru vor beneficia de Sărbătorile de Iarnă de vouchere în valoare de 250 de lei.

Într-adevăr, pensionarii au o viață socială săracă, dar datorită domnului Telescu au o viață social-democrată din ce în ce mai bogată.

PetreCere și ți se va da