„Fără ultimul cuvânt”, primul thriller semnat de Reese Witherspoon și Harlan Coben, este recent lansat în România, la Editura Trei

„Un thriller cu o premisă extraordinară și o intrigă explozivă, dublată de o puternică încărcătură emoțională. Maggie este imperfectă, fascinantă și incredibil de autentică. Coben și Witherspoon sunt echipa perfectă!”, apreciază autoarea bestsellerului ”Lista de invitați”, Lucy Foley, despre ”Fără ultimul cuvânt”, thrillerul semnat de Reese Witherspoon și Harlan Coben.

Recent publicat în limba română, în colecția FICTION CONNECTION a Editurii Trei, volumul a devenit instantaneu bestseller ”New York Times” și ocupă locul 1 în topul celor mai vândute cărți la categoria „International Mystery & Crime” și locul 2 în secțiunile „Thriller & Suspense Action Fiction” și „Mystery Action & Adventure” ale platformei Amazon.

Romanul marchează două momente importante în cariera celor doi autori și, totodată, două premiere. Bazat pe ideea multipremiatei actrițe și producătoare, ”Fără ultimul cuvânt” este primul roman scris de Reese Witherspoon și reprezintă debutul său în genul thriller, după o carieră de autoare consacrată în domeniul editorial cu volume pentru copii și nonficțiune. De asemenea, cartea reprezintă prima colaborare editorială dintre fondatoarea brandului media „Hello Sunshine” și a clubului de carte „Reese’s Book Club” și Harlan Coben, unul dintre cei mai apreciați autori contemporani de thrillere, cu peste 35 de romane și peste 100 de milioane de exemplare vândute la nivel global.

Pe lângă povestea fascinantă care l-a transformat într-un adevărat eveniment literar, ”Fără ultimul cuvânt” mai conține un ingredient care a contribuit la succesul instantaneu: întâlnirea și prietenia dintre cei doi autori, care au detaliat pentru cititori și modul în care a apărut ideea acestei colaborări, pornind de la pasiunea pentru personaje puternice. Deși carierele lor au urmat trasee diferite, această pasiune comună și cea pentru povești de suspans i-au apropiat tot mai mult. „Cu aproximativ un an în urmă, ne-am aflat pur și simplu în locul potrivit, la momentul potrivit. Totul a pornit de la germenele unei idei, a continuat cu o conversație timidă între doi prieteni și s-a transformat într-o viziune care ne-a inspirat. Am fost deopotrivă surprinși și încântați când această colaborare a trecut de la un simplu <și dacă?> la o provocare pe care am acceptat-o fără ezitare. Iar de atunci am mers înainte cu toată energia și ne-am bucurat de fiecare pas al acestei aventuri. Prima noastră colaborare la această carte a fost o experiență extraordinară!” au precizat Witherspoon și Coben despre perioada în care au construit structura narativă care o are în centru pe Margaret (Maggie) McCabe, chirurg militar de elită, care se află într-o situație extremă.

Talentată și apreciată, ea și-a trăit întotdeauna viața la granița dintre risc și impact, acolo unde putea face cea mai mare diferență. Și totul părea să meargă conform planului… până într-o zi care avea să schimbe toată existența ei. După ce o serie devastatoare de tragedii în urma cărora i se retrage dreptul de practică medicală, Maggie își pierde motivația, dar nu și curajul sau pasiunea. Așa că dă curs unei propuneri și unei șanse nesperate venite din partea unui fost coleg și profesor, chirurg plastician de renume, ai cărui pacienți foarte bogați cer, pe lângă cele mai bune și scumpe proceduri, discreție absolută.

Izolat într-un univers al luxului extrem și al tehnologiei de ultimă generație, unul dintre cei mai misterioși oameni din lume are nevoie de o astfel de intervenție medicală, complet neobișnuită. Dintr-o stare de disperare și fiind unul dintre puținii chirurgi capabili să accepte această misiune, Maggie pătrunde într-o lume de o opulență inimaginabilă. Ea își duce la capăt misiunea și respectă partea sa din acest parteneriat, însă când pacientul dispare brusc, în timp ce se află încă sub îngrijirea ei, trebuie să fugă și ea. Altfel, va fi următoarea care va dispărea.

Romanul spune astfel povestea unei femei prinse într-o conspirație mortală, în care descoperirea adevărului ar putea să o coste totul. Acest adevăr implică atât rețele internaționale de trafic de organe, cât și o legătură cu recenta asasinare a soțului ei.

Despre această poveste tensionată și ritmul alert al narațiunii, publicația ”Los Angeles Times” scrie că povestea compune „un roman cu un ritm și o energie grozave… o călătorie periculoasă într-un loc unde bogații sunt convinși că banii îi pot proteja de orice, inclusiv de propria mortalitate, chiar dacă trebuie să ucidă pentru asta”, într-o lume pe care cititorii o pot descoperi cu sufletul la gură în ”Fără ultimul cuvânt”, publicat în limba română la Editura Trei.

Reese Witherspoon este actriță multipremiată, producătoare și autoare de bestsellere ”New York Times”. În 2016 a înființat brandul media „Hello Sunshine”, care plasează femeile în centrul fiecărei povești, de la televiziune și filme artistice la podcasturi și seriale digitale. „Hello Sunshine” găzduiește, de asemenea, Reese’s Book Club, o comunitate dedicată lecturii.

Harlan Coben este autor de bestsellere ”New York Times” și unul dintre cei mai apreciați povestitori contemporani. Romanele sale de suspans sunt publicate în 46 de limbi și au fost vândute în peste 100 de milioane de exemplare în întreaga lume. Seria ”Myron Bolitar” a câștigat premiile Edgar, Shamus și Anthony, iar Coben este creatorul și producătorul executiv al numeroaselor adaptări pentru Netflix, printre care ”Missing You”, ”Fool Me Once”, ”Stay Close”, ”Gone for Good”, precum și al serialelor ”Run Away”, ”I Will Find You” și ”Lazarus”.

Editura Trei