Festival cu pumni la ELIBERAREA UNUI LOC LIBER

Pentru acest număr, m-am decis să renunț la obișnuita introducere a acestei rubrici, mai ales că ar fi urmat să spun pentru a nu știu cîta oară că pe căldurile astea exagerate nici nu e de mare mirare că patinează neuronii (și, implicit, exprimarea) chiar și la unii oameni normali, nu numai la ”artiștii” știrilor tv. Totuși, la aceștia derapajele sînt parcă mai spectaculoase, dovadă și știrea prezentată la România TV pe 20 iulie la ora 14:43, din care am aflat că ”Jador a fost întîmpinat cu pumni LA UN FESTIVAL în Torino. Și-a anulat CONCERTUL!”. Aici trebuie lămurite cîteva lucruri: ”concertele” pe care bagabontul ăsta (și alții, mulți alții din aceeași încrengătură) le dă sînt niște infracțiuni penal-fiscale (sau invers!) la care sala de concert este simbolizată într-o pajiște din vreo mahala, spectatorii sînt de regulă cei încă neprinși (acolo, în Italia, de carabinieri) sau tocmai eliberați, formația care să-i acompanieze e înghesuită toată într-o boxă (hai, două, ca s-audă și ăilalți de pe trotuarul celălalt!), iar ”biletele” e ca virgulă cînd ar fi fost deja tipărite și vîndute de mult, de aia nu se mai găsesc deloc la momentul ”evenimentului”. Problemele apar, însă, în clipa în care vreunul din ”managerii” evenimentului, aflat în libertate, cum ziceam, își amintește subit că unii dintre ”spectatori” dau țeapă, adică n-au achitat nici ”biletele” la vremea lor, și nici nu vor să cotizeze acum în natură cu ceva lănțoage ori ghiulane, ca la concert! De aici pînă la ”ÎNTÎMPINAREA CU PUMNI” a ”artistului” nu mai e decît un (era să spun ”un pas”!) croșeu, eventual un upper cut! La concertele și festivalurile unde merg eu (și am văzut cîteva sute!) doar se rîde. De altfel la Brezoi, acum 4 ani, șeful jandarmilor mi-a spus că sînt cei mai nemunciți bani pe care i-a cîștigat vreodată, fiindcă în 6 zile a cîte 8 ore de festival n-a auzit nici măcar o voce ridicată, darămite urlet sau înjurătură!

Îi lăsăm azi în pace și pe cei de la ”Ce spun românii” și rămînem la știriști. Pe 23 iulie, prezentînd un caz cumplit, știrista de la aceeași RTV ne-a spus la ora 23:12 că ”Un bebeluș care AȘTEPTA ELIBERAREA UNUI LOC LIBER în secție a murit la spital”. Am mai spus-o: nu cred că e vreo calitate asta de a transforma nenorocirile în stand-up comedy, mai ales în programul de știri, dar mie îmi vine să spun, auzind imbecilitatea, că oricine poate muri (dar de bătrînețe!) tooot așteptînd să se elibereze un loc liber!