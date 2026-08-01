Granițele Ținutului Pretutindeni

Președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat la slujba oficiată de Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, PS Damaschin Dorneanul, de hramul Mănăstirii ”Sf. Ilie”, ocazie cu care le-a urat „locuitorilor satului Sfîntu Ilie, credincioșilor de pretutindeni și, în mod special, celor care poartă numele Sfîntului Proroc Ilie, multă sănătate, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi”.

Cunoscînd simpatiile și antipatiile domnul Șoldan, sîntem convinși că pentru domnia sa granița de sud a Ținutului Pretutindeni este la marginea Capitalei, iar granița de Vest la intrarea în județul Bihor.

Alegerile anticipatice