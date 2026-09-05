Goana după bilete, cu folos și nu prea

Florin Senciuc, un sucevean stabilit de peste 25 de ani în Statele Unite ale Americii, a vorbit despre goana după biletele la cele mai căutate filme, despre cît de greu se găsesc locuri la ”Odiseea” lui Christopher Nolan și despre biletul pe care a reușit să-l cumpere pentru ”Dune 3”, dar și despre costurile unei ieșiri la cinema în SUA:

”Am o veste bună și una rea. Începem cu aia rea. N-am putut să iau bilete la <Odiseea> lui Christopher Nolan, pentru că nu se poate, adică e <sold out>. Am fost după o ședință avută la hotelul Conrad, unde lucrez eu, l-am rugat pe șef să îmi dea o pauză de 15 minute să mă duc să iau bilete la Muzeul de Istorie al statului Indiana și în pauză am tras o fugă acolo, am vorbit cu cei de acolo, m-am împrietenit cu ei. Mi-au spus că ultima proiecție a filmului este pe 13 septembrie și mai sînt disponibile bilete pe primele două rînduri…, iar în rest totul e ocupat. <Sold out>, pînă atunci rămînînd ca eu să mai încerc undeva prin noiembrie, decembrie…

În schimb, ce am prins? Am prins bilete pentru partea treia a filmului <Dune>, foarte, foarte interesant film, science-fiction. Și-am prins în ianuarie, pe data de 3 ianuarie, într-o duminică, de la 9.30, ura!, am prins și eu două bilete, am cumpărat două bilete într-o zonă mai de Doamne ajută, adică de unde să văd într-adevăr filmul fără să-mi rup gîtul… Biletul costă 25 de dolari, deci am dat 50 de dolari și acum aștept să fiu sănătos pînă în ianuarie.

(Mai iei un popcorn și un suc și se duce suta de dolari, nu?) O, da, lejer. Atîta am mare, mare avantaj că e parcarea gratuită, pentru că e în buricul tîrgului și dacă mergi acolo la film îți dă un voucher. Ei mi-au spus acum, m-au întrebat cu ce am venit, dacă am venit cu mașina. Am zis <nu> și am întrebat <de ce?>. Au spus că îmi dădeau un voucher să nu mai plătesc parcarea, care e vreo 20 de dolari ora. Dacă stai trei ore…, nu știu cît va fi filmul, te mai duci încă 20 minute înainte, 20 minute după…, ai patru ore ori 20 de dolari… Nu e rău voucherul! Dacă stai bine și te gîndești, la banii pe care-i dai pe toată experiența…, da, contează și ăia 20 dolari sau 60, economisești”.