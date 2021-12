Craig. Daniel Craig, la final

Nu e lucru uşor să duci un personaj atît de special ca Bond atîta timp şi el să rămînă emblematic şi pentru seria care l-a generat, dar şi pentru filmografia acestui gen. Iar Daniel Craig a fost un 007 extraordinar în toate cele cinci producţii în care l-a jucat: Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) şi acest ultim No Time to Die.

Şi evident că trebuia să fie o ieşire din scenă di grande, căci filmele au fost action-uri alerte, cu scenarii interesante – de fiecare dată investigînd o altă faţetă a personajului. Acum el ne apare retras din activitate – de parcă poţi să renunţi vreodată la a fi spion! – focusat pe o poveste pe care o reia din Spectre, o relaţie în care acceptă să lase garda jos şi să descopere iubirea.

Evident că nu-i este îngăduit, căci altminteri nu ar mai fi avut nici un farmec Bond şi ar fi eşuat într-o zonă siropoasă, aşa că No Time To Die vine cu o volută de scenariu aşteptată… şi nu prea.

Şi avem de-a face cu apanajele obişnuite ale seriei: scene de combat, urmăriri imposibile cu maşini şi motoare, tehnologia gadgeturilor 007, efecte speciale uimitoare, răsturnări de situaţie, încleştări care ar putea distruge lumea şi personaje negative care ne înfioară cu dimensiunea răului pe care o aduc.

Şi pentru că nici un erou adevărat nu e deplin decît atunci cînd are un villain pe măsură, No Time To Die are doi, care mai de care mai dornic să eradicheze viaţa planetară.

Christopf Waltz este magistral în rolul lui Ernst Stavro Blofeld pe care îl reia din Spectre, iar Rami Malek reuşeşte şi el un personaj terifiant, căruia – cred – ar fi meritat să i se aloce mai mult spaţiu în poveste.

Oricum alegerea lui Cary Yoji Fukunaga s-a dovedit una inspirată, căci regizorul a venit cu o viziune integratoare care a pus în valoare scriptul. De altfel el este un cineast de succes, care a regizat prima serie din True Detective, a produs şi cinematografiat alte producţii premiate, e adevărat, în televiziune. Dar cum talentul îşi spune cuvîntul orice ar face posesorul lui, iată că închiderea aceasta de serie Bond cu Daniel Craig este ceea ce trebuie.

Tema muzicală interpretată de Billie Eilish, apărută cu mult înainte de această lansare, adaugă plusvaloare filmului şi a fost deja recompensată cu un Grammy pentru cea mai bună piesă scrisă pentru film în 2020.

Cu o distribuţie care îi cuprinde şi pe Ralph Finnes în rolul lui M, Ben Whishow – genialul Q, alături de Naomie Harris, Ana de Armas şi Lea Seydoux, care este iar Madeleine Swann, pelicula livrează îndeajuns de multă adrenalină, suspans şi neprevăzut încît să justifice aşteptările unui public ce nu va fi dezamăgit în nici un fel de No Time To Die, care a apărut în cinematografe, distribuit de FORUM FILM.

Michaela Platon

Jurnalist de film