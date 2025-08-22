CONDAMNAREA LA OMOR, 24 din 7!

Multe și deloc mărunte sînt bazaconiile debitate de feluritele personaje care își fac loc ”pe sticlă” lăsîndu-ți impresia că altă sticlă, golită între timp, le-a fost sursă de inspirație. Bunăoară, pe 8 august, domnișorul Victor Vreme, prezentîndu-ne o serie de măsuri generate de dispariția lui Ion Iliescu, ne informează că ”locuința nu va mai fi păzită 24 din 7”! Aici se așterne o ceață consistentă, aproape de densitatea celei din căpățîna domnișorului Victoraș, care, pînă să ajungă să emită snopul de enormități pe bază de chiul la orele de limba română, habar n-am avut că a chiulit la fel de mult și la cele de aritmetică. Fiindcă chestia scrisă 24/7 vorbește despre ceas, despre ore și zile, adică! Pe înțelesul exagerat de limitat al lui Victoraș: 24 reprezintă orele, iar 7 zilele. De unde, persoanele dotate cu un neuron întreg ar fi priceput că văduvei Nina Iliescu nu i se va mai păzi casa încontinuu, adică timp de 7 zile, cîte 24 de ore pe zi! Însă ”24 din 7” arată doar că în spațiul din cutia sa craniană, dl. Victoraș Vreme poate înghesui 24 de zile în cele 7 ale unei săptămîni.

Aceeași inegalabilă televiziune RTV, a cărei contribuție la tîmpirea nației e majoră (ați citit, cred, chestia aia care circula pe Facebook acum vreun an, cu întrebarea: ”Cum se spune corect: ne-am tîmpit de tot sau neam tîmpit de tot”?), ne-a prezentat miercuri, 13 august, la ora 00:10, scrisă cu litere mari pe ecran, următoarea știre: ”Operațiune ca în filme, ca să scape de CONDAMNAREA LA OMOR”! Dacă ați făcut și dvs. măcar clasa I, ceea ce nu e cazul autorului știrii scrise, știți că atunci cînd vorbim de o condamnare, vorbim de ceea ce urmează să pățească cel condamnat. Astfel, cînd spunem că dl. X a fost condamnat la doi ani, asta înseamnă că dînsul pleacă la bulău pentru doi ani, că doar asta înseamnă condamnare. Similar, cînd spunem că dl. Y a fost condamnat la moarte, atunci știm că va fi urcat cîndva pe scaunul electric. Spuneți drept, cînd citiți știrea menționată, nu rezultă că personajul în cauză, prin sentință judecătorească, TREBUIE SĂ COMITĂ UN OMOR!? A fost condamnat să ucidă, așa-i? Da` el nu și nu, Batman!, nu vrea, așa că a conceput o strategie ca să nu omoare pe nimeni! Da` o strategie ca să scăpăm de analfabeții din RTV nu concepe nimeni?