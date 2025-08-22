Amintiri din vremea PDL

Sindicatele pichetează, dar Guvernul nu cedează. Sindicatele din educație pichetează sediul Ministerul Educației, însă Guvernul nu dă semne că ar vrea să revină asupra deciziilor luate. Unul dintre participanții la protestele din Capitală, profesorul Traian Pădureț, liderul Pro Educația Suceava, a spus pînă unde pot merge profesorii: ”Dacă mai departe ministrul și premierul ies public cu aceeași poziție de sfidare a angajaților din învățămînt se va merge spre blocarea începutului de an școlar. Aceeași sfidare, și îmi aduc aminte de perioada PDL-ului, cînd era la fel. Și i-a costat destul de scump la vremea respectivă”.

Corect, la vremea respectivă, pentru că după aceea au dus-o foarte bine și o duc în continuare. Un exemplu în acest sens este fostul premier PDL, mult hulitul Emil Boc, care pare-se că și-a asigurat funcția de primar al Clujului pe viață și locul în galeria oamenilor de seamă a acestei țări. Nu a celor care ar fi trebuit să dea seamă pentru ce au făcut.

Pic și Boc, cei mai buni copii din bloc