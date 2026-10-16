Care-s MAI ANUMITE? Alea LIGHT!

Logica alcătuirii propozițiilor și a îmbinării lor în construcțiile numită fraze pare a fi o îndeletnicire inteligibilă unei consistente majorități a angajaților de la România TV, lor fiindu-le complet străină definiția aia pe care o dădeau propoziției manualele de gramatică de acum vreo 60-70 de ani: ”O gîndire spusă sau scrisă se numește propoziție”. La ei, la RTV adică, propozițiile spuse sau scrise nu par a fi gîndite cîtuși de puțin, iar pentru a vă convinge de acest groaznic adevăr, luați o mostră de negîndire de la o reporteriță a postului, care sîmbătă, 19 septembrie, la ora 13:02, transmițînd în direct de la o demonstrație desfășurată în Capitală, a behăit astfel: ”Se pare că ANUMITE PERSOANE ar fi cerut amînarea protestului, însă ANUMITE PERSOANE au insistat ca acesta să aibă loc”!!! Gîndirea spusă nu este propoziție. Fiind însă o frază, pare că… nu-i nici măcar gîndire. Dar ce e? Păi, nu e nimic. E ceva asemănător cu felul în care George Stanca (Domnul să-l odihnească!) scria pe vremuri, la începutul anilor ’90, despre Ionel Stoica de la TVR: ”Ăsta nu leagă cuvintele în propoziții și propozițiile în fraze, ca oamenii. Ăstuia cuvintele îi curg pur și simplu din gură ca balele!”. Revin la RTV și la reportajul de la demonstrație: cine or fi fost acele ”ANUMITE PERSOANE”? Și mă mai interesează dacă primele ”anumite persoane” sînt aceleași cu ”anumite persoane” care apar în continuarea (ne)gîndirii spuse. Fiindcă dacă nu-ți pui tu, telespectator nevinovat, neuronii la lucru, din behăiala emisă rezultă fie că ”anumite persoane” acu’ au vrut una și acuși au vrut alta, fie ca niște alte ”anumite persoane” au fost MAI ANUMITE decît primele ”anumite persoane” și s-au… beeep! pe demonstrația lor. Dacă nu ați înțeles nimic, vă ofer o dublă consolare: nici eu!… și nici reporterița care a behăit live.

Bonusul de azi vine de la inegalabila Marina Cioacă (știți care: aia ale cărei agramatisme depline au promovat-o din stradă în studio!) și care în cele din urmă și-a dat seama că româna ei n-are pic de succes la public, așa că miercuri, 23 septembrie, la ora 15:05, a dat-o direct pe engleză: ”Se anunță formarea unui Guvern destul de LIGHT”!!! Dacă cunoașteți fie un învățător cu cunoștințe de română, fie un psihiatru, scrieți-i, vă rog, distinsei și rugați-o să i se adreseze cu toată încrederea.