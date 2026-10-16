Investiție în viitorul altor comunități

Primăria Comunei Șcheia implementează un proiect de modernizare a Școlii Gimnaziale din Mihoveni în valoare de 446.000 de lei, fără TVA. Încercînd să explice presei pe scurt ce se vrea cu acest proiect, primarul Cristinel Burac a pus o placă veche folosită de primari din toată țara în astfel de cazuri: ”Investi-investi-investițiile în edu-edu-educație înseamnă investi-investi-investiții în viitorul comuni-comuni-comunității noastre”.

Scuzați-l, dar placa fiind zgîriată, sare acul. Totuși, domnule primar, nu este vorba despre o investiție în viitorul comunităților unde vor trăi elevii de astăzi din Șcheia, care după ce vor termina studiile nu se vor mai întoarce acasă, ci vor pleca pe la București ori prin alte capitale europene?

NiMicul Paris