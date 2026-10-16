108 persoane vîrstnice aflate în situații de vulnerabilitate din comuna Adîncata beneficiază de îngrijire la domiciliu, printr-un program european derulat de administrația locală. Iată un proiect care merită apreciat și sigur este, în principal, de către beneficiarii acestuia. Programul se desfășoară pe o perioadă de trei ani, iar în fiecare an sînt incluse cîte 36 de persoane. Primarul Viorel Cucu a explicat că beneficiarii au peste 60 de ani și pensii minime, iar serviciile sînt asigurate de asistenți medicali, psiholog, terapeuți și asistent medical comunitar. Pentru persoanele care au nevoie de îngrijire mai atentă există și îngrijitori specializați. Programul are o finanțare europeană de 700.000 de euro, bani care acoperă salariile personalului și serviciile oferite beneficiarilor. A declarat primarul Cucu: ”Scopul acestui program este îmbunătățirea stării de sănătate a beneficiarilor, astfel încît să le facem viața mai bună și să le dăm mai mult optimism”.

Cum ar veni, ca să le fie bine și să nu le fie rău.

Se(h)r gut!