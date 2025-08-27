Amintiri din politichie XXXII

România anoeticilor

În teoria psihologiei prelucrarea noetică, cu ajutorul gîndirii critice, a stimulilor și informațiilor obținute prin analizatorii senzoriali, este o componentă de bază a existenței umane, ce ne deosebește fundamental de regnul animal. În antiteză cu prelucrarea noetică, persoanele anoetice reacționează la stimularea senzorială fără a mai procesa aceste date prin filtrul rațiunii. Citind această definiție fadă și aridă, ca mai toate noțiunile din ceasloavele cu care Nică a lui Ștefan a Petrei obișnuia să facă prăpăd printre muște, gîndul m-a dus către cîinele vecinilor bunicilor mei de la Liteni. De fiecare dată cînd trecea careva prin fața gardului, Ursu, un dulău flocos legat pe un lanț culisant, lătra de mama focului, iar eu, adept de mic al experimentării științifice, verificam zilnic fenomenul. Un bolovan izbit în gard ducea către paroxism lătrăturile zăvodului ceea ce îl scotea din minți pe Nea Vasile, care mă admonesta pe motiv de tulburare a odihnei sale de amiază. Într-o zi, schimbînd datele experimentului deja confirmat, în loc de bolovani l-am servit pe Ursu cu o bucată de mămăligă veche. După cîteva zile de tratament gustativ, lătrăturile feroce au încetat ca prin farmec, însă, cînd Nea Vasile apărea în prag, noul meu amic slobozea cîteva vocalize cîinești, dar fără a mai avea ochii injectați, ba chiar mă privea destul de încurcat ca și cum mi-ar fi spus – scuze amice, nu te supăra pe mine, așa e fișa postului! Așa cum Ursu reacționa instinctiv la bolovan, mulți, sub influența stimulilor politici, par să răspundă fără a filtra informațiile prin rațiune.

Într-o Românie toropită de vacanța din miez de August, reformele din primul pachet de măsuri, adică luatul de puțin de la mulți, au intrat în vigoare așa cum ni s-a promis. Pachetul al doilea, adică cel de tăiere a privilegiilor și a investițiilor dedicate primarilor credincioși, ascunși în spatele gloriosului nume al unui adevărat făuritor de progres, Anghel Saligny, se opintește precum boul la jug greu sau ca o bicicletă căreia PSD îi bagă sîrguincios umbrela între spițe. Promisiunile de tăieri de sinecuri grase din ASF, ANRE, ANCOM și înjumătățirea consiliilor de administrație au declanșat un hăulit național prelung și lugubru, prevestitor de dezastre personale, din partea regimentului de neveste, fini, țiitoare, rude și clienți de partid. Din partea celor care deja își văd puterea de cumpărare scăzînd ca untul lăsat la soare, măsurile și măsurătorile a patru scînduri, geluite sau nu, sînt cuprinse frecvent în urările de bine, viață lungă și prosperă, adresate guvernanților.

În ritmul acesta, cu un Ilie Bolojan ignorat de președintele evlavios aflat în vilegiatură și faultat de propriii parteneri de coaliție, mai ceva decît Messi într-un meci cu Kosovo, cred că ne așteaptă noi pachețele de primăvară umplute cu taxe, noi creșteri de TVA și accize. Aveți răbdare și <rămîneți la locurili voastre>, vorba unui clasic, care, spre regretul unora, s-a săvîrșit din viață. Unii regretă și acum că nu am ales să acceptăm oferta generoasă a lui Nea Nicu. Spre deosebire de situația actuală, două sute de lei nu erau de ici de colo, ci erau de luat, nu de dat. Alții se bucură că nu am fost retrogradați din categoria economică de aproape gunoi, amintindu-mi de vorba lui Brâncuși despre reîntîlnirea peste ani cu foștii săi conaționali. Spre deosebire de genialul sculptor refugiat la Paris, eu nu mi-am permis să mă gîndesc la prostia națională, ci doar la victoria de a fi considerați în continuare hoți, leneși și imprevizibili din punct de vedere al stabilității politico-economice, în a căror țară investițiile străine se fac pe propria răspundere, fără nici un fel de garanții.

Dacă tot am pomenit de ființe anoetice, prostie și Nea Vasile, nu pot să nu remarc revenirea în forță sub lumina reflectoarelor media a unor personaje ieșite din galeriile subpămîntene ale intelectului ce au ținut să alimenteze noaptea minții adepților teoriilor ce glorifică supremația vînjoaselor vlăstare crescute cu apă din Barajul Vidraru și hrănite cu flatulențele mentale emise de gurul cu nădragi stacojii.

Încurajate de întîlnirea din Alaska, descrisă de presa kremlinistă drept un succes răsunător al țarului cu genunchi de plastilină, majoretele autohtone purtătoare de tricouri cu seceră și ciocan au încercat să mai bage cîteva brațe de surcele în soba xenofobiei suveraniste. Cuplu de comici involuntari ce și-au adresat în Parlament injurii și amenințări ce includeau minorități și agresiuni sexuale suine, Șoșoacă și Simion, au poluat spațiul public cu un potop de lătrături furioase și dejecții mentale, în speranța că Nea Vasile de la Kremlin le va pune pe răboj o bilă albă și le va umple în continuare blidele. Dacul liber de neuroni, George Simion, a reușit să ridice cîteva sprîncene cînd a afirmat ca UE nu trebuie să se implice în apărarea Europei. Cîteva fotografii apărute în spațiul public par să confirme faptul că autorul acestei afirmații nu este implicat în paternitatea urmașului său, deci putem să îi acordăm credit pentru că omul pune în practică exact ceea ce predică.

Trompeta săptămînii, ca să nu îi spunem direct repetentul clasei, a fost purtătorul de cuvînt al AUR, Dan Tănasă. Oxiurul șef al propagandei moscovite, adresată anoeticilor înfășurați în tricolor, a îndemnat rumânii verzi să refuze hrana adusă acasă de necredincioșii fără strămoși pe Columna lui Traian.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”, a glăsuit urmașul direct al marelui personaj al poveștilor suveranist moralizatoare – Tîndală. Aceste vorbe ce vor intra în galeria întunericului cerebral îmi amintesc de un episod petrecut în ultima zi de sesiune parlamentară, înainte de Crăciun, cînd helmintul aurist bine aghesmuit s-a apropiat de grupul udemeriștilor și a început să le adreseze în limba maghiară niște urări de galerie. Bineînțeles că nici aceștia nu-și luaseră rămas bun cu ceai și biscuiți și s-a iscat un meleu în toată regula. Amintiri nepieritoare…

Coincidența cea mai interesantă este că pe data de 11 August, în Leningrad, orașul natal al lui Nea Vasile Putin, a fost interzisă angajarea pentru servicii de livrare și curierat a tuturor celor care nu au cetățenia rusă! Dar nu, AUR și restul lătrăilor nu au nici în clin nici în mînecă cu propaganda muscalilor! Noi, răii ăștia plătiți de întunecatul Soroș, scoatem din context acțiunile patrioților !

Cu toate că afirmațiile ineptului semănător de vînturi puturoase născute în stepele răsăritene ar putea fi comentate și demontate de realități logice, o asemenea întreprindere seamănă cu stricatul orzului pe gîște sau cu ambiția de a învăța o maimuță să recite poezii de Eminescu.

Pentru anoeticii care văd o imensă amenințare în niște oameni care muncesc din greu, cinstit, departe de casă, așa cum o fac milioane de conaționali, eu, un mîndru purtător de blugi, bine îndopat cu banane, am o urare ce conține o cratimă, baclavale turcești și chifteluțe de IKEA.

De la mine mai puțin, de la CNCD mai mult!

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.