Mobilă și durere față de soarta pădurii

Suceveanul Ciprian Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România – ASFOR, a văzut pe rețelele sociale o campanie sponsorizată de Greenpeace România, care spune că „75% dintre români cred că exploatarea forestieră e o problemă gravă”. A comentat domnul Muscă: ”O formulare spectaculoasă, menită să atragă emoție și semnături pe petiții, dar care are un defect major: nu are legătură cu realitatea din pădurile României. Înainte de toate, trebuie să facem o distincție simplă, dar esențială: exploatarea forestieră legală, realizată după reguli clare și verificabile, nu este o problemă, ci soluția prin care pădurile României sînt regenerate și puse în valoare. Da, există și tăieri ilegale – iar aici trebuie să fim necruțători. Dar să pui semnul egal între furt și exploatarea reglementată este ca și cum ai spune că toate mașinile sînt o problemă doar pentru că există șoferi care nu respectă legea. Adevărul este că exploatarea legală nu înseamnă <ras păduri>. Înseamnă planuri de management silvic aprobate pe 10 ani, cote clare de recoltare, regenerări obligatorii și un lanț de control riguros. Înseamnă că fiecare arbore tăiat lasă loc pentru alții tineri, sănătoși, care vor produce oxigen, vor stoca carbon și vor da continuitate pădurii”.

Ciprian Muscă a adăugat că ”ironia este că organizațiile care cer interzicerea exploatării folosesc chiar lemn în campaniile lor – de la decoruri și suporturi pentru bannere, pînă la hîrtia pe care se tipăresc rapoartele <anti-exploatare>”. Șeful ASFOR a subliniat și că ”lemnul ajunge în casele oamenilor sub formă de mobilă, hîrtie, construcții sau căldură”.

Dacă permiteți, lemnul poate ajunge în casele oamenilor și sub formă de nuia cu care sînt bătuți la fund cei care se țin de prostii. Sau cel puțin ajungea.

