Amintiri din politichie (XLII)

A noastră e cea mai mare

Pentru unii, sfințirea măreței Catedrale metropolitane, vecină de parcelă și grandomanie arhitecturală cu Casa Poporului, cealaltă mare realizare betonată a neamului, a constituit de departe evenimentul anului. Părerologii de serviciu au fiert în paișpe ape mărgica și au dat verdicte implacabile despre toate aspectele pentru care un om normal la cap nu are nici timp de stricat, nici neuroni de încins. Am aflat, bunăoară, cine merita să fie acolo și nu a participat și cine nu merita dar a fost invitat, am văzut o ierarhizare a participanților, așezați în mod descrescător pe scara Richter a evlaviei și am aflat și punctajele obținute de la experții în modă, cu specializare în slujba de Duminică. Din toată această fojgăială mediatică am reținut doar vorbele nașului spiritual al găinii care naște pui vii – Ion Cristoiu -, care deplîngea absența lui Călin Georgescu de la serbarea de gală a Ortodoxiei Românești, el, adevăratul președinte ales a Românilor slabi de minte. Știam că aurolacul inhalat din punga cu secera și ciocanul e ceva mai tare decît cocîrțul autohton, dar să te dai cu fundul de pămîntul sfînt al Patriei pentru lipsa de la slujba Ortodoxă de sfințire a unui lăcaș de cult a unuia care ținea predici prin biserici baptiste și protestante, și propovăduia împreună cu Cristelnița din dotare toate bălăriile Wicca și New Age, mi se pare aberant. Oricum, pentru populația căreia i se adresează maestrul muștelor de oțet trezite în conștiință, nici o aiureală nu este prea gogonată așa că și-a făcut numărul, a bifat prezența și așteaptă plata pe Revolut.

Nu sînt eu un mare credincios, dar parcă unul dintre principiile de bază ale credinței cristice era: „Nu judecați și nu veți fi judecați!”. Oricum, îndemnul biblic la lepădarea de păcatul bîrfitului aiurea nu se prea aplică nici la nivel local, unde cam aceleași subiecte sînt pe agenda evlavioaselor pensionare abonate la locurile din autobuz și stranele din biserici, unde dacă îndrăznești să te așezi riști să fii, în cel mai bun caz, înjurat creștinește sau, mai rău, să iei o sacoșă peste ceafă, plină ochi de prada de la pomenile zilei.

Pentru mine, răsunetul interior al acestui eveniment a fost congruent cu entuziasmul manifestat de vecina mea de gard, Gherghina lu` Vasile, din fundatura Chilibancina a Dărmăneștiului, cînd a aflat acum cîțiva ani de meciul festiv de inaugurare a Arenei Naționale. Respect orice ține de libertatea religioasă și manifestarea credinței, atît cît nu îngrădește dreptul la libertatea de alegere și nu este impusă altora cu biciul și toroipanul. Nu sînt adeptul sloganului „Vrem spitale, nu catedrale” și cred că le putem avea pe ambele, dar efortul național de a avea această clădire megalomanică de mărturisire a credinței naționale înaintea oricărui spital regional modern seamănă cu sforțările supraomenești ale calicului uliței, ce trăiește din alocația copiilor, de a-și cumpăra un Ferrari, pentru a se plimba mîndru prin colbul satului pîna își va sparge radiatorul în primul bolovan.

Ce nu înțeleg este denumirea de Catedrală a Mîntuirii Neamului. Asta înseamnă că de acum toți cei din neamul nostru, indiferent de păcatele trecute și viitoare, mergem direct în Rai? Este acest edificiu ca un fel de bulă papală naționala, o șpagă data la poarta Raiului, unde dacă vei spune că ești Român poarta se va deschide larg și vei fi condus de Serafimi și Heruvimi direct la masa cu ambrozie, nectar, mici și multă bere? Și dacă tot sîntem cel mai Ortodox neam de pe planetă, de ce a trebuit să facem cea mai mare catedrală ca să ne mîntuim? Nu mergea și una mai mică, că oricum sîntem protejați de Brîul Maicii Domnului? Nu că aș căuta vreo fărîmă de logică undeva unde nu o voi găsi nici cu lumînarea cinicului Diogene, dar mîntuirea nu era în canoanele bisericești o noțiune ce se judecă individual la trecerea prin acele vămi ale văzduhului? În fine…

Subiectul politic principal al săptămînii, legat tangențial și de catedrală, a fost numirea Oanei Gheorghiu, de la Asociația ”Dăruiește Viață” în funcția de Vicepremier, în locul demisionarului Dragoș Anastasiu, inventatorul înduioșătorului termen „șpagă de supraviețuire”. Oana Gheorghiu, alături de Carmen Uscatu, sînt cele care au reușit ceea ce statul a promis cu ghiotura și de făcut nu a făcut absolut nimic în 36 de ani după 1989. Aceste două doamne au reușit să strîngă fonduri din donații private cu care au construit un spital de oncologie pediatrică în București. Pentru ele „Vrem Spitale!” nu a fost doar un slogan. Ele sînt românii total atipici care doar au făcut fără să fure nimic.

De aceea, PSD-ul, la auzul veștii că Oana Gheorghiu va fi Vicepremier în Guvernul Bolojan, a făcut spume la gură, mai rău decît demonizații la citirea moliftelor Sf. Vasile cel Mare. Această greață ambulantă, în persoana viitorului domn înscăunat al partidului specializat în alba-neagra promisiunilor neonorate, Sorin Grindeanu, a declanșat un atac vehement la adresa ei, motivînd că prezența sa în Guvern va aduce daune iremediabile relației României cu marele nostru prieten de peste gîrlă, potop cu foc din cer și stoluri de lăcuste pe cîmpuri. Într-adevăr, precum alți mulți oameni cu mințile și bunul simț la purtător, Oana Gheorghiu a criticat sceneta de prost gust pusă la cale de Trump și vicepreședintele Vance, cînd l-au încolțit pe Volodymyr Zelensky în Biroul Oval, cu tot felul de reproșuri mincinoase, de parcă ar fi fost nașii lui Putin, nu reprezentanții lumii libere.

Grindeanu, însoțit de cățeaua de sub căruța partidului, înțărcată politic cu fierea tribunului maniac Vadim Tudor și sprijiniți de pastorul Hîdea, lingăul securistului proprietar de Antene TV au amenințat, s-au jeluit, au adus tot felul de argumente, de parcă SUA ar fi cel mai bun amic al nostru, de fapt, administrației Trump păsîndu-i de noi la fel de tare cum îi pasă PSD-ului de nivelul educației în România. Trump este cel pentru care a scuipa și a linge, a spurca ca apoi să pupe este o practică uzuală. Pînă și marele lui colaborator, J.D.Vance, în 2016, a zis despre el că e idiot și l-a comparat cu Hitler, iar acum sînt prieteni la cataramă. Deci, despre ce pericol iminent vorbim?

Pericolul, de fapt, ca pentru orice pesedist sadea, vine de la faptul că în Guvern, în locul unuia care înțelege nevoia organică de a aduna avere prin furt și șpagă, cum era Atanasiu, au acum un om cu o coloană vertebrală morală bine osificată, care a fost supus încercărilor de a i se pesediza fondurile și chiar spitalul de către edila pesedistă Firea, patroana spirituală a azile

lor groazei, pentru care oamenii aflați în suferință erau doar niște bancnote umblătoare, numai bune de recoltat. Nu este exclus ca, pe fondul pierderilor fondurilor europene în cazul nerezolvării într-o lună a legislației pensiilor speciale ale magistraților, să vedem asaltul final asupra guvernului Bolojan și legalizarea relației lor tot mai apropiate cu AUR. Pe scurt, PSD dorește ca Bolojan să demisioneze dacă nu trece reforma pensiilor speciale, reformă blocata la CCR tot de către aripa pesedistă. Îmi e greu să cred că gruparea Savonea și PSD – CCR vor renunța la privilegiile lor regale chiar și în fața spectrului pierderii fondurilor europene în cuantumul unei sume care, din întîmplare, este exact cît costurile de mîntuire a întregului neam. Vor încerca să le prezinte celor de la Comisia Europeană un plan de (ne)reformare a pensiilor speciale care le va insulta din nou inteligența, iar ei vor rămîne cu buzunarele doldora, pe vecie, în timp ce restul vor putea aduce rugi fierbinți pentru bunăstare materială și trupească din cel mai fastuos lăcaș de cult al Ortodoxiei. Sănătate curată!

Chiar dacă, în debutul campaniei electorale, mi-ar fi spus cineva că la finalul anului acesta vom fi conduși de tandemul Ilie Bolojan-Nicușor Dan, l-aș fi întrebat de unde își procură ce fumează, acum, chiar în aceste condiții de nevisat atunci, trebuie să recunosc faptul că noi o avem pe cea mai mare și mai vizibilă dintre toate neamurile uniunii.

Nu, nu mă refer la catedrală, ci la nesimțirea pesedistă!

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.