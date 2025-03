Amintiri din politichie (XI)

Să se revizuiască primim, dar să nu se schimbe nimic!

În atmosfera urmuziană a unui final de an 2024, care, precum într-un film clasic american ca The groundhog day (tradus în Română Ziua Cîrtiței), refuză să predea ștafeta, evenimentele zilnice au încetat de mult să ne mai uimească. Am asistat, bunăoară, la urmărirea sălbatică a fragilei reprezentante a tineretului în Parlament de către tăunii presei aservite, însetați de sînge proaspăt și nevinovat, care, vezi Doamne, au inoportunat biata damzelă, voind să afle în ceasul al doisprezecelea decizia prezidențiabilei. În cel mai pur stil urmuzian, suflarea politică a stat cu sufletul la gură, să aștepte decizia de validare a candidaturii neprețuite, pentru a ști dacă retragerea va fi retrasă sau validarea izbăvitoare va fi urmată de… retragere. Logic, nu ?

Spectacolul a fost completat cu apeluri la numărul rezervat Urgențelor, dar din păcate a răspuns doar Poliția, care și-a declinat competența, și nu spitalul Obregia, care ar fi putut tranșa intravenos furtuna din țucal. Dramoletei iscate de fosta mea colegă de legislatură i-a lipsit un final pe măsură, cu leșin și săruri, dar a avut ocazia să îmi amintească de verile petrecute pe imașul din Liteni unde am aflat despre existența strechei și efectele ei asupra liniștii bucolice de pe pajiște…

Altă anomalie, lingvistică de data aceasta, a fost comisă de maistrul prea Târziu, care, fără nici o undă de umor voluntar, a înfierat într-un mesaj critic modul în care s-a ajuns la candidaturile „cupletului binecuvîntat de Călin Georgescu”. Cînd te chinuie lapsusurile, precum insecta antemenționată, se nasc sensuri noi, unice și irepetabile. Cuplu și duet se contopesc suav și devin arme ce erau cîndva în arsenalul unui adevărat maestru – Constantin Tănase. Pînă una-alta, între cupletele adevărate și candidații la Cotroceni, similaritatea stă doar în atmosfera de cabaret și șușanea ce domnește într-un Parlament ce tînjește după Vulpița și Viorel. Oricum este pe acolo și un Viorel, reșapat precum anvelopele faetoanelor din mahalale, ce învață zilnic cîte o piesă din partiturile unui ilustru invalidat. Atmosfera de emisiune de după-amiază a fost completată de păruiala nașului cu finul, care, din jilțul de ctitor, i-a bătut solemn obrazul copilului nerecunoscător. La asemenea nuntă, cu asemenea protipendadă, nu e de mirare că darul, ce constă într-o mare brînză, se dă cu Putin(a).

Dacă erați neliniștiți, aflați că greva vajnicilor apărători ai schiloditei democrații dîmbovițene continuă în aceeași manieră originală. Adică, aleșii fac grevă cu cartela în pontaj și cu banii de diurnă în buzunar, doar că nu se mai urcă la tribună pentru obișnuitele declarații politice ad-hoc, ce nu au nimic de-a face cu subiectul dezbaterii, și nu votează, nu că ar conta la ceva votul lor. Așa, legile trec cu o majoritate mult mai amplă deci… ”cui pro(t)est”?

Pentru a mima mai abitir grija față de popor, transparența și justețea socială, coaliția de guvernare a introdus un proiect de lege prin care intenționează să taxeze mult mai aspru absențele nemotivate ale parlamentarilor. Adică, fiecare absență se va taxa cu 5% din indemnizație, în loc de 1%, ca pînă acum. Astfel, doamna Silvia Mihalcea a declarat că „Este o chestiune de normalitate, de respect și responsabilitate față de oamenii care ne-au ales. … Prin acest proiect de lege, dorim să aducem mai multă transparență și să punem capăt comportamentului iresponsabil al unor colegi care nu respectă mandate sau nu sunt prezenți la sesiuni importante”.

Toate bune și frumoase, doar că, exact așa cum activitatea asiduă se oprește imediat ce se taie panglica și se face poza cu șefii, această lege e o altă mînă de praf în ochii credulilor, pentru că motivarea absențelor se face printr-o simplă cerere către șeful de grup, iar motivul în sine poate fi extrem de vag. Activitate în teritoriu, urgență personală, medicală, jenă posterioară acută, toate sînt OK, niciodată verificate. În plus, pe lîngă cele 15 săptămîni de vacanță parlamentară există și posibilitatea de a cere și concediu pentru motive personale. 8 zile pe sesiune, deci 16 zile pe an, care, și acestea, pot fi luate exact în zilele cu activitate. Felicitări, oameni buni și iubitori de justețe socială! Amenințarea calpă cum că pînă acum chiulangiilor li se va diminua indemnizația cu 1 % per absență e înlocuită de aceea că de acum înainte li se vor lua 5 %. Legea prevede că parlamentarii care nu participă la minim o activitate zilnică la sediul Camerei vor fi considerați absenți. Ați spune că e corect dar există și activitatea de studiu individual în cadrul comisiilor, certificată printr-o simplă semnătură pe o foaie de prezență, ce poate fi semnată retroactiv, la sfîrșitul lunii, aceste pontaje nefiind electronice și nefiind predate zilnic. Reforme, neicușorule, reforme de formă!

O persoană cu doi neuroni legați printr-o mică sinapsă, care ar dori să schimbe ceva, ar face un lucru simplu – ziua în care pontezi prezență la plen și nu îți exprimi votul pentru un număr minim de propuneri legislative nu se plătește, orice altă activitate ai avea! Complicat, nu?

Apropo, se aude pe surse că șefii de la ASF, ANCOM și ANRE nu sînt vizați de reduceri salariale sau de personal în instituție și că își vor păstra toate privilegiile! Prietenii (rudele, amantele, beizadelele, vecinii, consătenii și clientela de partid) știu de ce !

Radu Ciornei

Doctor în Microbiologie, Imunologie și Genetică Moleculară, cu studii făcute în România și în Statele Unite ale Americii. Fost deputat USR de Suceava în mandatul 2020-2024.