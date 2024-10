ALCOOLIȘTII cu VALOAREA NEGATIVĂ

Aproape că nu mai are sens să trag concluzii cu privire la gradul de cultură sau/și la nivelul I.Q.-ului știriștilor din întreaga schemă de personal de la România TV, începînd de la cei din stradă, reporterii adică, pînă la cei pe care nu-i plouă, nu-i ninge, (da` totuși cum naiba de-i bate soarele-n cap!?, că e clar că-i bate!) în studiourile instituției, adică redactorii și cei care citesc știrile, atît pe înregistrări cît și în direct, la fiecare oră. Pentru că admit că unul poate fi bătut în cap, poate să nu fi dat pe la școală, poate e vorba pur și simplu de o scăpare, de o neatenție, dar, frați români, pe tot lanțul ierarhic să nu fie măcar unul cu un IQ minim și care să știe că în limba română cuvîntul ”ALCOOLIST” nu există decît în vocabularul ALCOOLICILOR de la bufetul gării sau din dosul buncărelor din cartierele de la periferie? Vi se pare normal ca într-o zi, adică pe 2 octombrie, începînd cu ora 11.08, cînd am văzut pentru prima dată atrocitatea, și continuînd oră de oră, pînă în crucea nopții, ca în ecran să apară scris mare de tot, în burtieră, că ”Procurorul ALCOOLIST s-a logodit cu șpăgara pe care o ancheta”!?! Băi, asasinilor de limbă, există ALCOOL, există ALCOOLIC, există ALCOOLISM, dar ”ALCOOLIST” zic numai ăia despre care am scris mai sus. Aoleu!, dar dacă-i chiar așa? Dacă recrutările de personal la această minunată televiziune de știri se fac chiar acolo, la bufetul gării și în dosul buncărelor?

Că e foarte posibil să fie așa ne dovedește și o știre din 30 septembrie, ora 11.20, cînd reporterița ne anunța cu voce suavă că șoferul ”A fost testat cu alcooltestul, iar VALOAREA A IEȘIT NEGATIVĂ”. După mintea mea, cînd auzi așa ceva, tre` să te gîndești automat să-i dai ceva de băut șoferului în cauză, că n-are destul alcool în organism, astfel încît să ajungă măcar la 0(zero)!!! În situații similare, reporterii care aparțin regnului știut zic că ”REZULTATUL a fost NEGATIV”, nu valoarea! Aparatul în cauză arată doar 0, ceea ce înseamnă rezultat negativ, adică șoferul n-a băut, sau o valoare oarecare, PO-ZI-TI-VĂĂĂ! Cu plus, adică, deci arată că a băut, că are alcool în organism. Dacă ar arăta valoare NEGATIVĂ, ar însemna că-i mai trebuie alcool în fizic, pînă ajunge măcar la 0! Valoarea 0, însă, o are în mod evident, la neuron, domnișoara reporteriță în cauză. O fi ALCOOLISTĂ!?