Duminică de duminică, Cristina Timu, din Ciocănești, este prezentă la Complexul Muzeal Cazinoul Băilor, unde le vorbește vizitatorilor despre arta încondeierii ouălor. Încondeietoarea de ouă susține că vizitatorii care nu au văzut niciodată pînă atunci un ou decorat ”întreabă dacă sînt din plastic sau dacă sînt naturale, sau dacă sînt <kindere> pentru copii. Întreabă copiii dacă sînt <kindere> și dacă au surprize înăuntru”.

Iată un semn clar că sîntem pe punctul de a ajunge Germania din urmă, chiar dacă Germania de la mijlocul anilor `90. Un sondaj de opinie de la vremea respectivă arăta că majoritatea copiilor credeau că vaca este mov, precum cea de pe ambalajul ciocolatei ”Milka”.

CaziOul Băilor