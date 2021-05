Virusul care sărea gardul

”Pe 13 mai 2021 s-a împlinit anul de cînd municipiul Suceava a ieșit din carantină. Am fost printre cei care au ajutat, simbolic pînă la urmă, la darea la o parte a acelor balize, atît la intersecția cu Bulevardul 1 Mai, la primărie, cît și a celorlalte, din partea opusă a spitalului. Le-am dat la o parte pentru că atunci s-a decis că COVID-ul nu mai sare din curtea spitalului în drum. În acea perioadă de carantinare lumea, bineînțeles că și noi, oamenii din administrație, oamenii politici, nu știam ce se întîmplă. Nu se știa <cu ce se mănîncă> acest COVID, ce efecte are, ce e de făcut. Eram 8-10 oameni în Primăria Suceava care veneam efectiv la muncă, umblam pe străzile Sucevei, făceam acțiuni de dezinfecție în scările de bloc, ajutam persoanele prin acel număr de telefon pus la dispoziție și le făceam chiar cumpărături. Oamenii erau rugați foarte des să stea în casă. Eu sper ca din acel mesaj sucevenii să fi înțeles că am vrut cu toții să ne protejăm sănătatea. Nimeni nu știa, la nivel mondial, ce se întîmplă. Ușor-ușor sîntem mai sănătoși, pentru că am fost mai responsabili și mulți s-au imunizat și datorită acelui val. Țin minte că a venit Armata. Eu sînt un om patriot și țin la țara aceasta și la Armată. Haina militară mi-a plăcut tot timpul. Au venit cei de la Armată și au spus că ne ajută. Am întrebat: cu ce? Păi, am venit cu tehnica, în condițiile în care noi la Serviciul de Salubrizare aveam mașini de pulverizat material dezinfectant. Au venit cu tehnica, cu mașinile mari și vechi de Armată. Noi le-am pus la dispoziție dezinfectantul, noi le-am dat hărțile, noi am făcut cu ei traseele în oraș și chiar am mers să facem astfel de acțiuni. Ei au fost foarte bine intenționați și cîteodată ni s-a părut că exagerează cu acele dezinfecții. Puneau doctorii să intre prin cort, să se dezinfecteze cu clor din cap și pînă-n picioare. Așa erau procedurile atunci, și-acum par puțin ciudate, exagerate, dar nimeni nu știa ce se întîmplă. A fost o perioadă emoționantă. Am primit tot atunci de la Armată niște ajutoare. Eram în carantină, însă nu eram obligați să purtăm masca pe stradă. Masca era necesară doar în instituțiile publice. Ulterior s-a instituit obligativitatea cu masca tot timpul. Sînt multe lucruri din care s-au tras învățăminte. Trebuie să înțeleagă sucevenii că am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință pentru sănătatea și siguranța lor. Vă asigur că o vom mai face dacă va fi nevoie”. Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi.