Catedrala Mîntuirii Neamului, o dovadă ”de demnitate, o dovadă de reușită”

Duminică, 26 octombrie 2025, a avut loc sfințirea Catedralei Mîntuirii Neamului. Doctorul în istorie Daniel Hrenciuc, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a vorbit la Radio Top despre importanța Catedralei pentru români și de ce o consideră ”o reușită din toate punctele de vedere”, și a comentat și criticile referitoare la sumele mari cheltuite pentru zidirea monumentului.

”Răuvoitori au existat din toate timpurile, și atunci cînd s-au votat 5 milioane de lei aur în timpul lui Carol (conform Mediafax, după proclamarea Regatului, regele Carol I înaintează Parlamentului un proiect de lege privind construirea unei catedrale ortodoxe în București. La 5 iunie 1884 este promulgată Legea nr. 1750, publicată în Monitorul Oficial la 18 iunie, care consfințește nevoia unei <catedrale române> ridicate <spre slava lui Dumnezeu și mântuirea neamului>. Bugetul statului prevedea o sumă impresionantă, cinci milioane de lei aur, însă proiectul rămâne doar pe hârtie – n.r.), după aceea, în anii de criză economică, în 1929, cînd Patriarhul Miron Cristea a reușit să sfințească un loc în acest sens… eu cred că este mai degrabă o dovadă de, repet, de demnitate, o dovadă de reușită, de recunoaștere și de transpunere a unui proiect care a durat foarte mult. Dumnezeu a vrut ca acum, în anul centenarului Patriarhiei, pe 3 noiembrie se împlinesc 100 de ani de la inaugurarea, să spunem, Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române. 140 de ani de la Autocefalia din 1885. Iată că nu degeaba a fost un an în care se întîlnesc, să spunem, coordonatele fundamentale ale creștinismului ortodox românesc, respectiv ale Bisericii Ortodoxe Române. Iar cei care vorbesc, nu au niciun fel de… doar răutate, egoism și lipsă de proiecție.

(Cornel Nistorescu spune că <pe harta României și a Bucureștilor se ridică un monument care cumințește imaginea Casei Poporului>). Este o observație extraordinară, care numai de la un ziarist adevărat putea să vină, pentru că e un element destul de important. La Casa Poporului s-a muncit foarte mult, s-a muncit… unii au plătit cu viața – mă gîndesc la accidentele care s-au produs în vremurile respective. Și, deloc întîmplător, construcția Catedralei este plasată pe dealul Arsenalului, acolo de unde regimul comunist a demolat o serie de biserici. Într-un fel, actul acesta este unul de reparație istorică, morală, spirituală și consacră rolul ortodoxie românești într-un context mai larg.

Să nu uităm că România este o țară ortodoxă în proporție de 84,58%. Avem 14,5 milioane de creștini ortodocși, oficial, ceea ce ne arată cît de mult contăm în această geopolitică a ortodoxiei, într-un context în care ne confruntăm cu avansurile neomarxismului secular. Iată că ortodoxia românească înțelege să meargă mai departe, așa cum a făcut-o tot timpul, ducînd mai departe moștenirea romano-bizantină și îndeplinindu-și misiunea sa de biserică ortodoxă, biserica neamului, dacă îmi este permis să spun așa.

(Credeți că va avea și o valoare turistică?) Fără doar și poate. Sîntem într-un areal în care ortodoxia este foarte bine reprezentată, și nu numai. Am văzut foarte mulți turiști care vin să viziteze monumente ortodoxe venind dintr-o zonă protestantă sau catolică. Deci, o dată în plus, Bucureștiul va avea ce oferi, și România, la acest capitol. Catedrala este o reușită din toate punctele de vedere: și arhitectural, și stilistic, și simbolistic, și așa mai departe. Cred că numărul turiștilor va crește. Mai ales că este cea mai mare din lume, din cîte îmi dau seama, dacă mă uit pe cifre, ca volum, ca întindere… Și există toate premisele să aibă și un număr de vizitatori pe măsură. În primul rînd, mă gîndesc la cei din țară”. (Foto: basilica.ro)