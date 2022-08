Vara la muncă în State, în restul anului acasă, la Suceava

”O companie în statul Carolina de Nord a postat pe social media că are nevoie de ajutor, de voluntari. Pentru o oră de voluntariat vă plătim cu cinci sendvișuri. La o distanță de cîteva ore au dat jos articolul respectiv, pentru că lumea le-a sărit în cap. <Cum puteți voi spune că aveți nevoie de ajutor, de voluntari, cînd voi aveți profit de 14 miliarde de dolari anual, ca și companie generală, nu franciza respectivă. Și voi ne luați de fraieri în sensul că pentru o oră de muncă ne dați cinci sendvișuri?> Cei de la companie au zis că oferă 19 dolari pe oră și nu vine nimeni, <și am apelat la comunitatea locală pentru că ne știm, pentru că noi am investit aici>. Chick-fil-A se numește compania, ei sunt faimoși în America pentru că sînt foarte buni ca fast-food, merg natural atît cît le permite lanțul de aprovizionare, dar în același timp este singura companie de fast-food care este închisă duminica. Aici e marea dilemă a economiștilor. Cei de la Banca Federală ridică dobînzile ca să calmeze inflația, dar în același timp șomajul luat la nivel național în Statele Unite este de 3,2%. Aici la mine unde locuiesc eu, în Indiana, este mai jos. Este de 2,4%. Am auzit sîmbătă la știri. Economiștii consideră că sub 3% tu nu ai șomaj. Această situație este de un an, un an și jumătate. Peste tot vezi afișe cu angajări. Oferă între 18 și 24 dolari pe oră. Și este nevoie de oameni peste tot. Vreau să spun că hoteluri întregi pe unde merg au probleme mari la personal. Se vede cu ochiul liber că a scăzut dramatic calitatea serviciilor. Și la stațiile de benzină este la fel. Acum două sau trei săptămîni citisem un articol în care cei din Congres au fost împotriva ridicării de vize pentru muncitorii sezonieri. Noi avem niște cunoștințe, niște tineri din Suceava, care vin de vreo 4-5 ani și lucrează în Statele Unite pe perioada verii, cu viză de muncă”. Suceveanul Florin Senciuc este stabilit de peste 20 de ani în Statele Unite ale Americii.