Unii pacienți înțeleg, alții nu

„De cum intră pacientul în cabinet nu apuc să-l întreb cum îl cheamă, că îmi spune direct, de exemplu, că-l doare umărul de trei luni. OK. Luați loc și s-o luăm mai încet. Și merg din aproape în aproape. Prima dată vreau să știu dacă are alergii, dacă a mai avut cazuri în familie, ceva deosebit, pentru a-mi face o imagine de ansamblu și apoi stabilesc problema pentru care a venit. Că așa ar fi fost simplu: Ce vă doare? Spatele, merge pe picior. Perfect, lombosciatică, poftiți pastila… Mulțumesc, la revedere… Atîta tot. Trebuie să-mi fac o imagine de ansamblu, pentru că la nimic din patologia scrisă în carte nu e totul tipic. De obicei, nu e o singură patologie la un pacient. Sînt intricate. Majoritatea pacienților nu merg profilactic, vin cînd deja doare, cînd deja s-a stricat ceva. Și-atunci, discutăm de o patologie mult mai complexă. Vin unii pacienți pe care-i găsesc cu tensiune netratată, cu insuficiență venoasă. Îi întreb: <Ați făcut vreodată vreun Doppler venos la nivelul gambelor?> <Nu>. Persoanele fumătoare vin cu patologie cervicală și cu amețeli foarte mari. Și iarăși întreb: <Vi s-a recomandat vreodată Doppler de carotide?> Și se uită foarte mirați: <Dar ce e asta?> Păi, pe vasele carotide se pot depune, mai ales la pacienții fumători, plăci care pot migra în creier și rezultă accidentul vascular. Și știm cu toții ce urmează după așa ceva… Dar, făcînd în mod constant, măcar o dată pe an, un Doppler de carotide, ca și fumător, în momentul în care afli că ai această patologie te poți lăsa și poți urma un tratament ca să-ți stabilizeze acele plăci pentru a nu ajunge la accident vascular. Sînt și pacienți care vin la cabinet și spun: <Bună ziua, am auzit că dumneavoastră faceți terapie cu ozon. Vreau să-mi faceți aicea, că a fost o vecină de-a mea și i-a trecut și s-a simțit perfect. Uitați, pe mine mă doare aici, și-aici, și-aici>. Dar stați puțin, să vedem, întrucît ozonul nu este panaceu și nu funcționează la toată lumea. Deci, nu este un praf magic. Este foarte bun, scade inflamația, scade durerea, crește vindecarea, dar trebuie să vedem în ce stadiu ne aflăm. Pentru că vin, de exemplu, pacienți cu artroză de genunchi foarte avansată. Eu le explic frumos, din start, că acolo nu va crește înapoi cartilajul, articulația este compromisă, iar aici trebuie să puneți proteză. Tot ce pot eu să vă fac este să creez situația ca atunci cînd vă doare mai puțin să putem începe un pic de kineto pe durere mai mică pentru a avea masă musculară mai mare și, practic, după ce vă puneți proteza programul de recuperare va fi mai scurt. Atît. Unii înțeleg, alții nu”. Doctorul Andrei Costea, specialist în recuperare medicală.