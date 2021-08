Un sucevean, umbra reprezentantului ONU în Afganistan

„În intervalul iunie 2008-septembrie 2009 am făcut parte dintr-o echipă de militari români care a asigurat protecția și paza unui reprezentant al Organizației Națiunilor Unite în Afganistan: norvegianul Kai Eide. În țară eram angajat la SPP în acea perioadă. Eram subofițer și făceam parte dintr-un grup de protecție care activa în Afganistan, dar la momentul respectiv SPP mai avea un grup de protecție în Sudan. Există o colaborare care durează de cîțiva ani între ONU și SPP pentru punerea la dispoziție a echipelor de protecție prin intermediul Guvernului României. Am avut șansa să-l cunosc pe Kai Eide, un om absolut extraordinar, un politician la care mă gîndesc și acum prin prisma noii mele ocupații. E un om cu o carieră diplomatică și politică absolut fantastică. A fost și reprezentant al ONU în Bosnia, ambasadorul Norvegiei în Statele Unite, ambasador la NATO. Perioada de un an și trei luni cît am lucrat în Afganistan, prin activitatea pe care Kai Eide a desfășurat-o, a fost una foarte aglomerată. Am umblat prin tot Afganistanul, pentru că ONU avea rolul și de mediere între talibani și Guvernul de la Kabul și de a asigura un fel de consultanță economică. Prin agențiile din subordinea ONU aveau loc tot felul de programe. Kai Eide era un om foarte implicat, de teren. Începea primul dimineața, iar seara, de multe ori, ne prindea ora 22.00. În Kabul exista pe vremea aia o interdicție de circulație după o anumită oră. Regula era ca pînă la ora 22.00, de exemplu, toată lumea să fie acasă. Nu mai aveai voie să umbli pe străzi indiferent cine erai: diplomat, cetățean străin, afgan cu atît mai mult. Poliția afgană era pe străzi și aresta pe oricine încălca interdicția. Guvernul afgan avea o oră, noi, ONU, comunitatea internațională, aveam o altă oră, un pic mai devreme, tocmai pentru a evita anumite situații neplăcute, de genul atentate și răpiri, care puteau apărea pe străzile din Kabul”. Senatorul USR-PLUS de Suceava, Gheorghiță Mîndruță (primul din dreapta imaginii. Foto: pagina personală a domnului Mîndruță).