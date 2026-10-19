Vremea lucrărilor făcute la încetineală

”Cuvintele capătă greutate doar atunci când utilajele își termină treaba. Pe strada Dimitrie Cantemir suntem exact în acel moment: se toarnă stratul de uzură. Dragi suceveni, vremea lucrărilor făcute la repezeală sau incomplet a trecut de mult”.

Aceste cuvinte nu-i aparțin șefului echipei care a realizat lucrarea și care în timpul liber scrie poezii pe care le publică pe pagina de Facebook a localității în care trăiește, ci sînt ale primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, care nu scapă prilejul de a se lăuda cu fiecare metru de stradă asfaltat. Vremea lucrărilor făcute la repezeală a trecut, acestea fiind făcute la încetineală, dar și complet, nu așa, adică se asfaltează chiar un metru, și nu doar 99 de centimetri, cum era pe vremurile de tristă amintire.

Odă în centimetru antic