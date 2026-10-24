Un mod ingenios, interesant și inedit de a protesta



Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, despre expoziția ”Valentin Scărlătescu. Pictura ca Metanie”, vernisată miercuri, 14 octombrie, la Muzeul de Istorie din Suceava și despre parcursul artistului stabilit de peste 30 de ani la Paris:

”În primul rînd trebuie spus faptul că Valentin Scărlătescu de peste 30 de ani locuiește la Paris. Acolo lucrează, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Paris. Mai mult decît atît, și-a continuat studiile începute în România, la Paris, la Universitatea <Sorbona>, a făcut un master, și la ora la care vorbim este doctorand. Sigur, un doctorat care se prelungește de circa 11 ani. Este unul din membrii grupului Prolog, dacă vă amintiți, anul trecut se împlineau 40 de ani de la înființarea celui mai longeviv grup plastic din România și unii spun chiar din Europa Centrală și de Est, plecînd de la Austria încoace. Un grup care era coordonat de Paul Gherasim, tot sucevean, unul din cei mai importanți curatori pe care i-a avut România. Sigur, și artist plastic, dar în special curator. Grupul aduna în 1985 o serie de pictori importanți, între care Horia Paștina, Mihai Sîrbulescu, Cristian Paraschiv și, bineînțeles, vorbim și de Valentin Scărlătescu.

Valentin Scărlătescu a ieșit cumva din acest grup, plecînd la Paris. Însă, la un moment dat, Paul Gherasim a ținut neapărat să revină, pentru că Scărlătescu are o pictură absolut specială. El pictează natura. De altfel, grupul Prolog a avut ca mod de a protesta împotriva regimului comunist, un mod ingenios, interesant și inedit. Au pictat foarte mult natura, natura fiind creația divină. Ei bine, Scărlătescu a rămas foarte mult ancorat în a picta natura. Între lucrările sale, cele mai multe reprezintă natura din Bretania. E firesc pînă la urmă, spuneam, de 30 de ani stă în Franța. Însă, a abordat și alte teme și simboluri ale Prologului, cum ar fi, spre exemplu, Potirul sau Ioan Botezătorul. Simboluri care îl apropie foarte mult de, pînă la urmă, esența grupului Prolog.

Expoziția de la Suceava are 41 de lucrări. Din păcate, mai puține de dimensiuni mari, pentru că spațiile noastre nu sînt atît de generoase. Și mai fac o precizare: a fost realizată împreună cu Galeria Romană din București, curatorul expoziției fiind domnul Emil Ene, de la Galeria Romană din București. Expoziția este deschisă pînă luna noiembrie”.