Melomanul Vasile Iliuț, la Institutul Cultural de la Londra

Primarul orașului Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, a fost prezent la Londra, la Institutului Cultural Român, la invitația lui Petru Motac, fondatorul proiectului Bucovina Connect, unde a avut loc un eveniment dedicat promovării Bucovinei.

Domnul Iliuț nu pare a fi un om care iubește literatura și care este un meloman profesionist, dar mai știi? Cred că primarul de la Vicovu de Sus a profitat de prilejul de fi a prezent la Institutul Cultural Român și a vorbit în fața onoratei asistențe despre două dintre valorile bucovinene: poetul George Enescu și compozitorul Ion Minulescu.

Mielomanul Vasile