Primarul Vasile Rîmbu continuă să facă Suceava bine, municipalitatea montînd nu mai puțin de 12 coșuri de gunoi în cartierul Cuza Vodă II, după cum a informat publicul chiar domnia sa.

Această nouă realizare de excepție a pus oarecum în umbră realizările a doi elevi din municipiul Suceava. Tot pe 12 octombrie, Mihai, elev în clasa a II-a la Școala Gimnazială ”Miron Costin”, a mîncat tot pachețelul primit de acasă, iar punga golită a aruncat-o la coșul de gunoi, în timp ce Miruna, elevă în clasa a III-a la Școala Gimnazială nr. 10, a șters tabla din proprie inițiativă.

Mai luați o pauză, domnule primar, și lăsați-i și pe alții să se bucure de aprecierea comunității!

Cuza Vodă în metru antic