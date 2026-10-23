Produse ”made in Europe”, dar cu energie ”made in Europe”

Federația Patronală a Energiei din România: ”Pe 8 octombrie, reprezentanții organizațiilor din sectorul energetic din Europa Centrală și de Est au semnat astăzi, la Sofia, declarația privind securitatea energetică și competitivitatea în Europa Centrală și de Est. Ceremonia de semnare a avut loc la Grand Hotel Sofia, în cadrul conferinței internaționale CEE Energy Alliance Initiative, organizată de Bulgarian Petroleum and Gas Association (BPGA), sub auspiciile Ministerului Energiei din Republica Bulgaria. Participanții își propun să abordeze în comun provocările cu care se confruntă țările din Europa Centrală și de Est și să contribuie cu perspectiva regiunii la dialogul cu instituțiile naționale și europene. Inițiativa prevede întâlniri ale participanților la fiecare șase luni. În centrul declarației se află necesitatea unor soluții care să combine securitatea și predictibilitatea aprovizionării, condiții favorabile pentru investiții și accesul la energie la costuri competitive pentru consumatori”. În cadrul evenimentului de la Sofia au semnat Declarația de lansare a Alianței Energiei din statele central și est-europene șase organizații din Bulgaria, Cehia, Grecia, Polonia, România și Slovacia – Bulgarian Petroleum and Gas Association (BPGA), Czech Association of Petroleum Industry and Trade (CAPPO), Hellenic Petroleum Marketing Companies Association, Polish Petroleum Industry and Trade Organisation (POPiHN), Federația Patronală a Energiei (FPE) și Slovak Association of Fuel Industry and Trade (SAPPO). Daniel Apostol este directorul general al Federației Patronale a Energiei, dar și editorialist la mai multe publicații economice. Cu referire la evenimentul de la Sofia, Daniel Apostol a scris pentru profit.ro articolul: ”De ce riscă tranziția energetică a Europei să devină o victimă a propriei birocrații: De la ambiții climatice la pragmatism economic”: ”Acesta a fost mesajul meu cu care am ieșit la atac, ca să spun așa. E un avertisment, de fapt, pe care am încercat să-l transmit către toți cei care au un cuvînt de zis în politicile publice europene. Nu trebuie să abdicăm de la obiectivele pe care ni le-am propus la nivel european, dar ambiția acestor obiective trebuie să vină la pachet cu un pragmatism, un realism al modului în care construim drumul pentru a atinge acest obiectiv. Pentru că, în momentul ăsta, avem o legislație care definește niște obiective ambițioase, dar care penalizează sectorul energetic european pe parcursul lui pentru decarbonare. Și un exemplu pe care îl dau întotdeauna este că degeaba punem sancțiuni mari pentru producătorii de gaze naturale din Europa dacă noi nu sancționăm importurile de gaze naturale din Qatar, să spunem, care înseamnă miliarde de metri cubi importate și aruncate în consumul industrial european care produce emisii, dar care nu este penalizat deloc. Penalitățile sînt suportate doar de producătorii europeni, și mă refer aici mai ales la România, care devine planul principalul producător de gaze naturale. Este vorba despre faptul că, dacă tot ne propunem prin legislația europeană și mai ales prin regulamentul de accelerare industrială să producem cît mai mult <made in Europe>, hai să nu rupem producția <made in Europe> de energia <made in Europe>. Și dacă vrem să încurajăm revenirea industrială a Europei, trebuie să o facem la pachet cu încurajarea sectorului energetic autohton”.