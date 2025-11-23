Un drum făcut degeaba

Zeci de sindicaliști suceveni din cadrul Blocului Național Sindical au fost la mijlocul săptămînii trecute la București, unde au participat la un miting și un marș de protest la adresa guvernanților. Se vede treaba că între sindicaliști nu există comunicare.

Dacă ar fi existat, atunci, înainte să plece la drum, benesiștii suceveni ar fi putut să-i întrebe pe sindicaliștii de la Pro Educația și de la ASIS ce-au obținut dacă au protestat toată vara și la începutul toamnei la sediul Ministerului Educației.

Traian Benesescu