Domnilor ziariști,

Subsemnata, ”Primăria care livrează”, după cum spune titlul de pe pagina 1 a ultimului număr al Jupânului, mă declar total revoltată, chiar abuzată, de faptul că virgulă cînd deschid ziarul ăsta obraznic nu se poate să nu găsesc cîte un articol în care să fiu luată în derîdere, ba chiar la mișto, pot spune. Bunăoară, chiar în articolul menționat, se rîde de o comparație cît se poate de metaforică (sau de o metaforă care face comparația cum nu se poate mai plastică între asfaltatorii noștri cei harnici și devotați și piloții de Formula 1 ori cei de avioane), prin care ce a vrut să spună poetul bugetar angajat pe post de metaforist la Primăria Municipiului Suceava este precum în lirica canadiană: ”Poa` să ningă, poa` să plouă,/ Mi se rupe… beep în două,/ C-am canadiană nouă”, deci pot să pun și pavele, și asfalt, vara și iarna, deopotrivă, fiindcă tehnologia de azi nu mai e aia cu care ați crescut dvs., în mileniul trecut. Iar dacă ai pe spinare și canadiana aia care are frumos scris pe spate ”Primăria Municipiului Suceava”, e ca virgulă cînd treaba ar fi și terminată, oricît de tare ar ploua. Dacă am ajuns aici, chiar ne-am gîndit noi, reprezentanții Primăriei Suceava, domnii Primar și, respectiv, SUBPrimar, să îi echipăm și pe piloții de Formula 1 cu pelerine pentru cursele pe ploaie, iar pe ele să fie aceeași inscripționare.

Pe de altă parte, față de insinuarea aia miștocărească cu privire la livrări, să știți că tot noi doi, gînditorii instituției, am conceput un plan solid de livrări alimentare la domiciliu, ba chiar ne-am gîndit și cum să-i spunem firmei pe care o vom înființa ca o anexă a Primăriei: pe principiul ”Adibas” în loc de Adidas, ori ”Puna” pe post de Puma, o s-o concurăm și noi pe Glovo cea pe care o vom boteza ”Gloaba”, pe care chiar ne gîndim și să o înregistrăm la OSIM, ca nu cumva pe lîngă ”Gloaba” noastră să-și mai facă loc și alte Gloabe.

Un Primar și un SUBPrimar,

livrînd cu Gloaba la farfurie și pahar