Un an la clasă, lîngă unul care știe meserie

„Am lucrat cu ministrul Andrei Marga în 1998-1999 reforma în învățămîntul românesc, în învățămîntul primar. În 1998, în octombrie-noiembrie, Andrei Marga a făcut o vizită la Suceava și a apreciat că la vremea aia, la Suceava, era luat startul reformei în învățămînt. A apreciat Suceava în mod deosebit. Eu am fost în echipa lui și am lucrat direct. Singura reformă dusă cap-coadă a fost cea din învățămîntul primar. S-a trecut de la note la descriptori de performanță și calificative, la o nouă curriculă, modernă, bazată pe competențe. Am participat la reforma lui Marga în învățămîntul primar, care a avut multe părți bune, dar ea nu a continuat la învățămîntul gimnazial. La învățămîntul primar, un corp deosebit, de oameni valoroși, am lăsat împreună cu colegul Laurențiu Șpac un compartiment foarte, foarte serios. Am lăsat oameni care-și fac datoria. Învățătorul suportă cel mai ușor reformele. Îi spui ce să facă și el face. La celelalte cicluri încep comentariile. Eu am participat și la proiectul lui Daniel Funeriu. Am fost efectiv participant la ceea ce înseamnă Legea învățămîntului, care nu mai are nimic în comun cu ceea ce a fost înainte. Acea lege e în funcțiune, dar e atît de bucățită, că s-a intervenit cu atîtea modificări, încît nu mai are nimic în comun cu forma inițială. Sînt foarte bine ancorat și la ceea ce înseamnă reforma pe care o propune Sorin Cîmpeanu, o reformă care trebuie. Trebuie, pentru că legea veche nu mai este ancorată în realitate. Cu cît sînt mai multe discuții, acestea nu pot duce decît la progres. Oamenii sînt atenți și fac propuneri. Important este să stea cineva să le citească, să le valorizeze și să le ia în considerare, fiindcă oamenii propun lucruri interesante. Repet, reformă trebuie, pentru că legea lui Funeriu nu mai e de actualitate. De exemplu, ce s-a prevăzut în legea lui Funeriu și nu s-a pus nici o dată în aplicare e ca absolventul de studii superioare în domeniul pedagogic să facă un an de practică plătită la un cadru didactic metodist. Să stea la clasă și să învețe efectiv. Prevederea a fost preluată acum pentru a fi pusă în practică. Este excelent. Vă dați seama, stai un an de zile lîngă unul care știe carte, știe meserie, și înveți. Importantă e baza pe care să o poată dezvolta”. Ioan Puiu, profesor la Liceul cu Program Sportiv și la Liceul Natanael, și fost adjunct al Inspectoratului Școlar Suceava.