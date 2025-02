Uitat de-ai noștri, dar apreciat de alții

”Nu s-a încumetat nimeni să stea jos (în tribunele stadionului din Botoșani, unde naționala de rugby a României a fost învinsă, pe un frig cumplit, de Portugalia cu 34 la 6 – n.r. Timp de trei zile naționala Portugaliei s-a antrenat pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv Suceava). Am adunat tot ce am avut prin casă, hainele, și le-am <băgat> pe noi. Am ținut să mobilizez și din prieteni, din cunoștințe, pentru acest meci. Opt bilete am luat și am fost și cu familia, și cu colegi de la Monitorul.

Au fost Dan Coman și Cosmin Romega. Eu zic că le-a plăcut, așa, cît de cît. Atmosfera a fost frumoasă. În general a fost, zic eu, și mult public cunoscător. Ne-am împăcat cu ideea că portughezii sînt mai buni. Din păcate, e al treilea an la rînd cînd ne bat. Asta e o concluzie tristă, dar… Am văzut grupuri de copii, au fost de la Râșca, cei cu care m-am întîlnit, cu antrenorul Marcel Crețuleac, care este și antrenorul echipei CSM Bucovina Suceava. Are și o grupă de copii la Râșca, este profesor acolo. Mai era o altă grupă de copii din satul Bănești, comuna Fântânele. Cîțiva dintre copiii de la Gura Humorului au avut și onoarea de a însoți echipa la intonarea Imnului, și pentru ei cred că a fost un moment frumos pe care îl vor ține minte. Au fost și ceva copii de la Cîmpulung Moldovenesc. Am văzut și grupuri de la Iași, de la Galați, unii mai aveau și cîte un fular, cîte o insignă. În general, din orașele astea din Moldova unele sînt echipe de rugby, de la Bîrlad. Era și un grup de suporteri de la București destul de vocal. Erau încălziți din toate punctele de vedere. Eu zic că au fost cîteva sute de botoșăneni din cei trei-patru mii de spectatori. La Botoșani nu are tradiție sportul ăsta.

Mihai a fost pe la noi, pe la redacție, la <Monitorul de Suceava> (Humoreanul Mihai Macovei, fost căpitan al Naționalei de rugby, care a fost invitat să facă parte din staff-iul Naționalei Portugaliei pentru meciul cu România – n.r.). A fost la un podcast cu Tiberiu Avram, redactorul șef de la noi. Am vorbit și eu un pic cu Mihai. Pe scurt mi-a explicat cumva de ce Portugalia e mai sus decît noi. Fiind foarte aproape de Franța, mulți jucători evoluează acolo. Dintre titularii Portugaliei, patru joacă în Top 14, cel mai puternic campionat din lume. Deci e prima ligă din Franța și e considerată cel mai puternic campionat din lume. Majoritatea celorlalți din teren joacă în a doua ligă din Franța, care e tot foarte sus. Ca un exemplu, Mihai Macovei a fost la nivelul cel mai sus în liga a doua din Franța cînd a jucat el. Și au patru ligi, vreo 40 de echipe în Portugalia, iar noi avem abia vreo 15, din care doar patru de profesioniști. 15 echipe. Și ca să vă spun în două vorbe și despre partea mai puțin plăcută a vieții unui sportiv profesionist, mai ales într-un sport greu cum e rugby-ul. El în 2023 s-a retras din cauza unor probleme medicale. A suferit, din păcate, trei intervenții chirurgicale, inclusiv una pe cord deschis. Și spunea că pe parcursul carierei lui a avut relativ puține accidentări, dar au venit toate deodată. Și probleme la spate și la genunchi. Uzura este destul de mare și am simțit așa în vocea lui și eu, și Tiberiu Avram, o dezamăgire, în sensul că la Campionatul Mondial din 2023, deși era apt de joc nu a mai fost chemat, deși muncise în teren pentru calificare. Și ulterior, după retragere, nu a mai primit nici un telefon de la cineva de la Federație. Poate măcar să-l întrebe: <Cum e Mihai, că a apărut în presă că ai avut o intervenție pe cord deschis. Cum te simți? Ești bine?> Asta chiar m-a întristat, sincer”. Florin Paiu, jurnalist la ”Monitorul de Suceava”.