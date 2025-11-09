Transparență totală

Consiliul Județean va realiza restaurarea transparentă a Cetății de Scaun a Sucevei, care ar fi un proiect unic în România. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a făcut lecțiile și a explicat că ”singura posibilitate științifică de a restaura Cetatea, așa cum arăta ea în Evul Mediu, potrivit datelor existente, este să refacem părțile lipsă folosind materiale moderne, care pot fi oricînd îndepărtate fără să afecteze construcția originală. Practic, forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să afecteze structura veche. Este o intervenție reversibilă, care redă vizual silueta medievală a cetății, asemănătoare fortificațiilor de la Soroca, Hotin sau Cetatea Albă”.

Cînd vine vorba despre proiecte care vizează lucrări publice se tot vorbește despre transparență. Proiect mai transparent decît acesta nu știm dacă există.

MedieValul renovării