Domnilor ziariști,

Subsemnatul, SUBprimar al municipiului Suceava (din discreție, dar și din modestie, care este calitatea mea definitorie, nu vă dau numele, dar spre a nu se crea confuzii, țin să vă spun că eu nu sînt acel viceprimar în biroul căruia ar fi intrat prin efracție celălalt!), în legătură cu articolul publicat de dvs. în precedentul număr al Jupânului pe pagina 1, intitulat ”N-au vrut, nu că nu s-a vrut”, țin să vă spun că apreciez nota de obiectivitate în care l-ați scris (ceea ce e chiar de mirare pentru niște vînduți ca voi!), însă mă simt obligat să vin și cu niște precizări, pentru ca cititorii dumneavoastră să nu rămînă cu falsa impresie că noi vrem să le luăm legal actorilor niște bani pe care fosta conducere a Primăriei, deci a municipiului, li-i dădea oarecum legal, deci ilegal (dacă vreți să pricepeți ce am vrut să spun, cu subtilitatea care mă caracterizează!). Da, așa e, cum ziceți și dvs.: odată semnate contractele definitive de muncă, legea nu mai permite acordarea celor 1.000 de lei ca virgulă compensație pentru chirie. De aceea, actorii au preferat contracte reînnoite anual. Acum, ca să introducem legalitatea și la Teatrul Matei Vișniec, am tăiat această ”primă” și îi invităm pe actori să depună în dosare cu șină documentele necesare angajării definitive. Cuuummm? Nu mai e cu dosare cu șină!? Atunci n-o să fie nici angajări la teatru! Rămîne însă ideea cu angajările definitive: nu înseamnă că toți cei care nu primesc amărîții ăia de 1.000 de lei pentru chirie sînt angajați permanent/definitiv? Eeeeiii, ia fiți atenți: eu, SUBprimar în funcție, și dl. Primar, nu primim 1.000 de lei de chirie, deși distinsul meu șef e tocmai de la Coțușca, deci probabil că stă în chirie. Dar, de cinstit ce este, nu primește banii ăia. Asta înseamnă că sîntem angajați definitiv, pînă la pensie. Deci, la Suceava nu mai e nevoie de alegeri, că rămînem noi, dacă tot sîntem definitiv, Primar și SUBprimar. Și aducem și mari beneficii urbei: vă dați seama ce economii se fac din patru în patru ani la buget dacă nu mai e nevoie de alegeri?

SUBprimar Cușnir Bobby, zis și Dan, mărind bugetul urbei cu fiecare an