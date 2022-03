Transformarea primarului în comandant

„Am fost militar 27 de ani. Am făcut Liceul Militar și Școala Militară. La vechime se adună doar anii din Școala Militară, nu și cei din Liceul Militar. Am făcut arma infanterie, adică <iepuri de cîmp>. Nu doresc să scot în evidență ce-am fost, dar am participat la foarte multe activități și în situații deosebite, ținînd cont că în 1989 m-am numărat printre ofițerii care au fost în București, la Regimentul de Gardă, și am îndeplinit funcția de șef de Stat Major la Batalionul de Ceremoniale și Onoruri Militare. În subordinea mea se aflau vreo 600 de militari. Fericirea mea a fost că nu am avut nici un mort. În Regiment au fost doi ofițeri morți, vreo trei subofițeri și vreo 14 soldați. Pe mine m-a prins în gardă, deci toată suflarea batalionului a fost în gardă. Am făcut paza și apărarea obiectivelor importante ale MApN. Experiența pe care am avut-o în situația în care am fost la Revoluție, cu focuri de armă, cu dislocări de tehnică de luptă și cu modul de organizare și acel caiet în care notezi tot, în spatele tău fiind furieri care notează tot, s-a transformat în Jurnalul acțiunilor de luptă și mă ajută în calitatea de primar. Acum trei săptămîni am adunat șefii de birouri și am avut o discuție cu ei asupra inventarierii tuturor bunurilor și a societăților comerciale cu specific de a asigura hrana și cazarea. Totodată, cei de la Starea Civilă mi-au scos toți bărbații cu vîrste între 18 și 60 de ani, lucru care e secret de serviciu. Am o evidență clară asupra tuturor agenților economici, persoanelor fizice, a tuturor gospodăriilor, astfel încît în caz că se va întîmpla ceva, Doamne ferește, să iau niște măsuri urgente și prin prisma dispozițiilor sau ordinelor de la eșaloanele superioare. Mă refer la Consiliul Județean, mă refer la Prefectură. Nu poți ca în calitate de primar să nu îți iei toate măsurile, astfel încît să protejezi populația, să desfășori activitățile normale și, în același timp, să dai dovadă de solidaritate față de cei din jur. La nevoie, primarul, prin dispozițiile care vin de la Prefectură, va fi mobilizat la locul de muncă, iar el va face toate acțiunile pe care i le va ordona eșalonul superior. Primarul se transformă în comandantul de la nivelul unității administrativ-teritoriale”. Primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc (primul din dreapta).