The Washington Post, obligat să țină ”post”. Și nu este singurul

Ziarul ”The Washington Post”, deținut de miliardarul Jeff Bezos, recurge la concedieri masive. Potrivit ”New York Times”, aproximativ 300 dintre cei 800 de jurnaliști vor fi concediați. Florin Senciuc este un sucevean stabilit de 25 de ani în Statele Unite ale Americii.

”Am văzut asta și la știrile naționale, și vreau să spun că o să dispară, de exemplu, secțiunea de sport a ziarului Washington Post. Ziarul respectiv a fost preluat cu ceva ani în urmă de Jeff Bezos, multimiliardarul, proprietarul Amazon, printre altele. Dar, să știi că trendul ăsta nu este de azi, de ieri, în presa scrisă americană. Nu știu dacă mai sînt ziare naționale care să reziste cu oameni foarte mulți în redacții. Înainte aveai, de exemplu, statele mari, gen Texas, California, Boston, cu ziare foarte cunoscute. Apoi, la hotel, în fiecare dimineață venea USA Today, venea New York Times, venea Wall Street Journal, da? Washington Post să știi că nu am prea văzut. Dar, astea trei cel puțin erau zi de zi, erau puse la intrare, în fața liftului, sau la recepții, veneau clienții, cei care stăteau la hotel, turiștii și lua fiecare cîte un exemplar din fiecare. Vreau să spun că a cam dispărut obiceiul ăsta. Acum, ce mai vine, și am văzut la hotel, doar USA Today și din cînd în cînd New York Times. Dar nu mai apare, de exemplu, Wall Street Journal, care e ziar financiar. Asta nu înseamnă că au dispărut. Dar nu mai au aceeași circulație… Erau înainte acele casete în care tu introduceai 25 de cenți, eu am prins ziarul la 25 de cenți, de exemplu, USA Today. Băgai fisa, deschideai trapa, luai ziarul, se închidea trapa. Eu am prins așa ceva. Acum ziarul costă, ultima dată, dacă țin eu bine minte, era 4 dolari și ceva, un exemplar din USA Today.

(Mai sînt chioșcuri specializate sau găsești ziare doar în benzinării? La magazin, la supermarket, găsești ziare?) Găsești la supermarket și la benzinării, evident. Unde am văzut? Am văzut aici, la hotel, chiar cînd am făcut cazare în seara asta. Am văzut aseară în Alexandria, dar ce am văzut sînt ziarele locale. În marea majoritate a hotelurilor sînt ziarele locale. Unde am văzut că sînt prezente cele naționale, și are o logică treaba asta, sînt hotelurile de lux. Alea de la un nivel în sus. Pentru că cei care se cazează la hotel sînt oameni de afaceri, în general, care vin la conferințe. La Spark este minimal toată chestia asta. Acolo n-ai să dai de ziare. Dar, dacă vii la un Waldorf Astoria, de exemplu ăsta, din New York, care a fost renovat cu vreo 200-300 de milioane de dolari și are contract exclusiv cu Organizația Națiunilor Unite, unde nu găsești o cameră sub 1.000 de dolari… Ei, în hotelul ăla, Waldorf Astoria, care este și monument istoric, acolo găsești ziarele astea mari”.