Tare bine ar fi prins acum un parc fotovoltaic

Cînd au început să fie ”înecate” barje pe Dunăre în speranța că nivelul apei va crește și nu va trebui închis reactorul 2 de la Centrala de la Cernavodă, Primăria Municipiului Suceava s-a aliniat deciziei altor primării din țară și a luat o serie de măsuri de economisire a energiei electrice: ”În vederea optimizării consumului de energie și a eficientizării sistemelor publice, vor fi aplicate următoarele măsuri: la sediul Primăriei Suceava, iluminatul ornamental al clădirii va fi oprit pe timpul nopții; încărcarea mașinilor electrice va fi evitată în intervalul de consum ridicat, respectiv între orele 19:00 și 23:00; iluminatul ambiental din zona de agrement a râului Suceava va fi oprit; luminile din Parcul Tătărași vor fi deconectate; iluminatul stradal va funcționa la intensitate redusă (75%) în intervalul orar 21:00 – 00:00; în intervalul orar 00:00 – 05:00, iluminatul public are deja intensitatea redusă cu 50%, prin sistemul de telegestiune implementat încă din anul 2019, pentru cele peste 7.000 de corpuri de iluminat LED; reducerea consumului de energie în clădirile publice prin limitarea iluminatului interior în afara programului de lucru; oprirea echipamentelor electrice neesențiale în perioadele de vârf de consum; monitorizarea permanentă a consumurilor energetice și adaptarea măsurilor în funcție de evoluția situației la nivel național”.

Cu scuzele de rigoare pentru actuala conducere a Primăriei Suceava, care este atît de muncitoare, dar și atît de economă, simt nevoia să fac niște sublinieri: Parcul Tătărași a fost amenajat de fosta administrație, iluminatul public a fost modernizat de fosta administrație, iar stațiile de încărcare a mașinilor electrice au fost montate de fosta administrație. Fosta administrație, care a lăsat și un proiect pentru construirea unui parc fotovoltaic la fosta ”Termica”, care tare bine ar fi prins acum, dar pe care actuala administrație l-a ignorat.

LuMina Uraniu de la Crucea