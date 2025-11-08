Țară mare, fusuri multe

”La noi, se revine la ora de iarnă săptămîna viitoare (în noaptea de 8 spre 9 noiembrie). Și în State se discută despre treaba asta (despre renunțarea la schimbarea orei – n.r.), dar vezi că aici, întotdeauna, se pune problema fiecare stat sau, mă rog, cîte o grupare de state, cum vorbesc între ele. Eu am să dau un exemplu pe care îl știu de cînd mă știu în State, și anume statul Arizona. Este singurul stat din Uniunea Americană care nu schimbă ora sub nici o formă. Restul de 49 de state, din ce știu eu, toate schimbă.

Aici, în statul Indiana, unde sînt eu, în zona Indianapolis, hai să zicem un 80-85% din statul Indiana este pe ora est, Statele Unite avînd patru fusuri orare: estul, central, zona de munte și zona Pacific. Dar vreau să zic că în statul Indiana, undeva spre Chicago, deci ar veni nord-est, sînt cîteva județe acolo, comitate, care sînt deja trecute pe ora centrală. Deci, ei au hotărît acolo, la nivelul lor local, că ar fi mai bine să meargă pe o oră înapoi. Dar sînt în același stat, adică, statul Texas, de exemplu, are două fusuri orare. Cînd intri dinspre vest, cînd vii dinspre California-Arizona și intri în statul Texas, lîngă El Paso, acolo, ei au în zonă fus orar montan. Ei, venind mai încoace spre San Antonio, deja treci în zona centrală. Texasul este, din ce mi-aduc eu aminte, de șase ori mai mare ca România. Și îți dau exemplu de autostrada care, cea mai lungă autostrada din Texas, e vorba de interstatalul numărul 10, I-10, care, la intrarea în Texas (El Paso), pînă la ieșirea din Texas spre Louisiana are în jur de 900 de mile, și ar veni undeva la 1.500 de kilometri. Foarte, foarte lung. Ăsta este Texasul. Păi, ei au o vorbă aici: <everything is big in Texas, everything is different>. De exemplu, în Texas autostrăzile sînt suprapuse, da? Cine a fost în Statele Unite și a vizitat Texasul știe foarte bine că, de exemplu, în zona Houston, care este al treilea oraș ca mărime în Statele Unite, sînt cinci autostrăzi puse una peste alta. Dacă nu sînt una peste alta ca în Texas, la mine, în Indianapolis, cînd se unește Interstatalul 70 cu șoseaua de centura a orașului Indianapolis sînt porțiuni de cinci, șase, pînă în zece kilometri în care autostrada are șase, șapte și chiar opt benzi la un moment dat”. Suceveanul Florin Senciuc este stabilit în Statele Unite ale Americii de 25 de ani.