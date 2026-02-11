Țara îmbuibaților și a deputaților

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, i-a adresat o interpelare premierului PNL, Ilie Bolojan, dorind să afle dacă acesta are soluții pentru creditarea companiilor românești și pentru locurile de muncă ale românilor. În finalul comunicatului de presă transmis după adresarea interpelării, doamna Grosu arată apăsat că ”privilegiile conducătorilor au rămas neatinse de <ajustarea fiscală>! Suntem într-o Românie a îmbuibaților în dauna românului de rând, iar companiile nu sunt lăsate să producă dezvoltare”.

Dacă ne permite doamna deputat, noi am adăuga că sîntem într-o Românie a deputaților în dauna românului de rînd, în condițiile în care nici un leu nu a fost tăiat din veniturile parlamentarilor.

Camera Îndestulaților